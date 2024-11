CEO do Grupo City visita sede da CBF e vê "grande chance de crescimento" para o futebol brasileiro

Nesta quinta-feira, o CEO e os demais executivos do Grupo City - dono da SAF do Bahia - visitaram a sede da CBF na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foram recebidos por Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade. Os dirigentes debateram sobre os investimentos do grupo e o cenário do futebol brasileiro.

A reunião contou ainda com as presenças do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima; do diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia, Vitor Ferraz; e ainda do diretor de Futebol do Tricolor baiano, Cadu Santoro.

CEO do Grupo City, Ferran Soriano afirmou que é uma honra representar a organização na conversa e avaliou que existe um cenário favorável para o crescimento de oportunidades no futebol nacional.

"É um grande honra estar aqui representando o City Football Group na CBF, que é um lugar mítico para o futebol mundial, o centro do futebol no Brasil, que é o centro do futebol no mundo. Visitamos o presidente e ele nos contou todos os planos, a estratégia. Temos uma grande oportunidade de crescimento do futebol no Brasil. Por isso, a gente decidiu investir, no nosso caso no Bahia, e temos toda a confiança e muito otimismo sobre o futebol, o crescimento da indústria no Brasil", destacou o dirigente.

O City Group é um dos principais investidores do futebol mundial, com 13 times de futebol em cinco continentes. O Bahia, por exemplo, é um deles. A venda da SAF do Tricolor de Aço foi concluída em maio do ano passado e, desde então, tem colhido frutos. CEO do clube, Raul Aguirre valorizou a reunião desta quinta-feira.

"Estamos muito contentes e satisfeitos em termos recebidos mais uma vez pelo presidente da CBF e pelo Ricardo Lima. A gente falou de vários temas do Bahia muito relevantes e também sobre temas do futebol brasileiro. Estamos todos muito alinhados no que se refere à modernização do futebol brasileiro, profissionalização do futebol brasileiro e como certamente o Bahia e também o grupo City podem vir a contribuir", destacou o CEO.