Carrillo mira vaga na Sul-Americana e diz que aceitou Corinthians na primeira oferta: "Não pedi nada"

O meio-campista André Carrillo tem ganhado cada vez mais espaço no Corinthians. O jogador, contratado pelo clube no início de setembro, já ganhou chances entre os titulares e teve Ramón Díaz como trunfo para vir ao Timão.

O peruano trabalhou com o treinador no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele disse que o argentino o mandou mensagem, pedindo a sua vinda ao clube do Parque São Jorge, e que a negociação foi rápida. Carrillo afirmou que topou jogar no time logo na primeira oferta apresentada pelo executivo Fabinho Soldado.

"Ramón me mandou um áudio brincando, dizendo que precisava de mim aqui. Eu não imaginava que ia sair da Arábia. Eu estava bem, minha família estava bem lá. Mas chegou um momento que precisavam se desfazer de jogadores estrangeiros e tive que sair. Quando acertei a saída, o Emiliano me disse que o Fabinho [Soldado] iria falar comigo. O Fabinho me ligou e me mandou a oferta. Na primeira oferta que mandaram, eu aceitei e disse que estava pronto. Não queria discutir, as outras possibilidades que havia no mercado não me agradavam. Aqui, quando chegaram, eu falei: 'bora'. Não pedi nenhum real a mais", disse o atleta em entrevista à ESPN.

Carrillo estava no Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. Antes, também defendeu o Watford, da Inglaterra, o Sporting, de Portugal, e o Allianza Lima, do Peru. Ele ressaltou a grandeza do Corinthians e acredita que a próxima temporada irá ser melhor para o clube.

"Todo mundo conhece o Corinthians e sabem o gigante que é. Foi muito fácil para mim decidir vir para cá. Claro que não é fácil chegar em uma equipe que está brigando para não cair, mas, sendo o Corinthians, você aceita o desafio. Tirando o time daí, sei que o ano que vem será diferente. Foi uma aposta que acho que foi correta na minha carreira. Falei com o Guerrero, ele conhece o clube, foi ídolo aqui. E ele me deu ótimas referências. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, foi o que ele falou: loucura total. A torcida é louca. Estou muito feliz e trabalhando para melhorar o Corinthians", afirmou.

O peruano encontrou o Timão afundado na zona de rebaixamento do Brasileiro, mas, após três vitórias consecutivas, ajudou a equipe a sair do Z4. O triunfo no Derby deu ainda mais confiança ao elenco.

O jogador, agora, olha para a parte de cima da tabela e mira uma vaga na Sul-Americana. O próximo jogo é diante do Vitória, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 33ª rodada da Série A.

"Foi muito importante para nós [a vitória sobre o Palmeiras], para pegarmos confiança. Estamos fazendo um trabalho muito bom dentro do clube e isso foi refletido na vitória. Acho que o torcedor precisava depois das duas eliminações. Este triunfo foi muito importante", disse Carrillo.

"Estamos olhando para cima, tentando nos aproximar de uma Copa. Creio que a Sul-Americana é o principal agora. Iremos enfrentar um rival direto [Vitória]. Temos que sair firmes desde o começo do jogo, não podemos dar chances para eles. É um jogo de seis pontos, temos que ir fortes desde o começo", concluiu.

André Carrillo soma 13 partidas disputadas pelo Corinthians, cinco como titular. Seu contrato com o time alvinegro é válido até junho de 2025 e pode ser renovado caso ele atinja metas previamente estipuladas.