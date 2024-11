Atlético-MG vencer Flamengo por 2 a 0 não é absurdo, diz Vitor Guedes

Uma vitória que permita ao Atlético-MG reverter a vantagem do Flamengo na final da Copa do Brasil (3 a 1) não seria nenhum absurdo, afirmou Vitor Guedes, no Fim de Papo, nesta quinta (7).

O comentarista acredita que os fatores casa e torcida também devem ser levados em conta no segundo jogo da final, mas ressaltou que o ataque do Atlético-MG precisa voltar a funcionar.

O torcedor tem que acreditar, tem que ter motivos. Não acho que se o Atlético-MG ganhar de 2 a 0 do Flamengo vai ser um absurdo. É um placar crível. Mas Hulk e Paulinho vão ter que jogar o que não jogaram no Rio. E o Deyverson foi muito importante nas últimas boas atuações do Galo. E não vai ter ele de novo.

Vitor Guedes

Bruno Henrique não tomou amarelo e foi o melhor em campo, diz Vitão

Mesmo sendo um dos alvos de operação da Polícia Federal sobre manipulação de partidas, Bruno Henrique foi o melhor em campo na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro.

Meu destaque é o Bruno Henrique, que jogou depois da operação da Polícia Federal, não tomou cartão amarelo, mas provocou dois cartões, sofreu a falta do gol, mandou bola na trave e, na minha opinião, foi o melhor em campo.

Vitor Guedes

Seleção faz mal? Matheus Pereira é vítima do Cruzeiro, diz Bodão

Substituído no segundo tempo da derrota do Cruzeiro para o Flamengo, Matheus Pereira apresentou uma queda de desempenho por conta dos companheiros de equipe, afirmou Marco Antônio Rodrigues.

[O Matheus Pereira] foi abaixo do esperado. Mas o problema é o time, é quem joga do lado. [...] Não é tirar o talento, tem que estimular, aplaudir. Tem que preservar o craque. São tão poucos, que os que tem, você tem que dar espaço. Ele é vítima do mau futebol do Cruzeiro. Ele não vai salvar tudo.

Marco Antônio Rodrigues

