Alicia Klein: Cruzeiro está tenebroso, e Fernando Diniz não reconhece

O Cruzeiro vive uma fase tenebrosa sob o comando de Fernando Diniz, disse a colunista Alicia Klein no UOL News Esporte desta quinta-feira (7).

Segundo a colunista, o pior é que Diniz não reconhece a falta de rendimento da equipe, que está em queda livre no Brasileirão. A Raposa perdeu em casa para o Flamengo e se distanciou do G-6.

O que mais me preocupa no Diniz, mais até do que os resultados, são as coisas que ele fala. A entrevista que ele deu ontem parecia uma coisa descolada da realidade.

Troféu 25 minutos, troféu posse de bola, troféu boas intenções não vai levar o Cruzeiro e o Fernando Diniz a lugar nenhum. Ele não reconhecer o que os números mostram tão claramente me preocupa. Alicia Klein

Alicia Klein destacou o retrospecto recente dos times comandados por Diniz no Brasileirão. Para ele, é um sinal preocupante na carreira do treinador.

O tenebroso é que ele tem um retrospecto com apenas uma vitória nas últimas 16 partidas por Fluminense e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.

Fica difícil explicar que resultado não importa, que o que importa é ter controle de jogo durante 25 minutos, mesmo que perca no final.

É sinal de alerta para o Cruzeiro e para a carreira do Diniz. Alicia Klein

Neymar não vai jogar no Santos só por amor, diz Alicia Klein

Neymar não voltará a jogar no Santos só por amor e seria hoje uma contratação de risco, afirmou a colunista Alicia Klein.

Vai precisar ter uma negociação financeira que eu fico muito curiosa para entender qual vai ser. Não que o Neymar precise de dinheiro, mas também não acho que ele vai querer vir jogar no Santos por amor só à camisa e à instituição.

Me incomoda bastante porque estamos falando de um clube com a importância do Santos fazer qualquer coisa para ter um jogador que praticamente não joga há mais de um ano. Quanto o Neymar vai topar ganhar? E aí é uma aposta, um risco. Alicia Klein

Veja o comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra