Zubeldía admite sorte em jogo aberto e diz: 'Técnico sofre de taquicardia'

O técnico Luis Zubeldía comemorou a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, mas admitiu que o São Paulo teve um pouco de sorte no triunfo. O Tricolor abriu o placar em erro do goleiro Marcos Felipe, depois ampliou em desarme de Luciano que virou cruzamento.

Taquicardia. "Hoje foi um jogo muito aberto, sabíamos que seria assim. Foi um bom jogo para o espectador, mas não para o treinador, que sofre de taquicardia. Temos uma equipe que pode jogar dessa maneira ou controlando a bola. O que se dê, podemos fazer bem. Hoje nosso goleiro e defesa foram bem, tivemos um pouco de sorte em algumas situações também. Ganhamos porque não tememos a vitória, viemos para ganhar e ganhamos."

Jogo aberto. "O principal é parabenizar as duas equipes porque as duas pensaram no gol adversário, foram em busca da vitória. O jogo aconteceu como as características dos jogadores indicam, com muita presença no meio-campo e nós com atletas de transição. O objetivo do primeiro tempo cumprimos no aspecto de deixar a bola com eles e equiparar em chutes a gol. Eles criaram e nós também. No segundo tempo nós ficamos atacando o espaço. Estou muito contente com a atuação da equipe e em dar alegria ao torcedor."

Exaltação à beira do campo. "Cada treinador vive o futebol como sente. O que não pode se fazer é fingir uma situação. Cada um tem que ser como é. Comecei essa carreira há 20 anos. O que aprendi é ser autêntico. Às vezes chuto uma garrafa, às vezes não"

Confira outras respostas do treinador em entrevista coletiva

Luiz Gustavo

São todos importantes. Cada um cumpre um papel importante. Sempre falo sobre os dois dentro da equipe e do que cada um entrega no dia a dia. Quanto mais experiência, mais humilde tem que ser e acontece isso no São Paulo. Temos jogadores com carreira brilhantes e são os que mais demonstram humildade. Os de melhor currículo são os mais humildes e trabalhadores, que pensam em função da equipe. Isso é um bom exemplo para os outros. Há um tempo, eu falava que não faz falta olhar pelas redes ou pela TV exemplos que não estão aqui, que estão no Real Madrid, nós temos aqui dentro. Os jovens têm que olhar aqui dentro.

Lateral esquerda

Welington se lesionou, a partida estava planejada com ele e Ferreira. Demos oportunidade para que Jamal pudesse mostrar seu potencial. Individualmente, há um período de adaptação que ele vai ter que passar, falei com ele na semana: não é fácil quando um jogador não fala a língua. Isso tem o preço da adaptação e no jogo. Está fazendo o melhor que pode, é um bom jogador. Vai ter que trabalhar muito para adaptar-se rápido. Essa é uma liga não deve nada a nenhuma liga, é muito boa e o jogador brasileiro é muito bom. Ele tem boa pré-disposição. Sobre o futuro, não sei, falarei com os diretores internamente.

Quarteto de ataque

Calleri está fazendo um trabalho espetacular. Espetacular. Não está fazendo os gols que precisa, mas está fazendo um trabalho espetacular para a equipe e dando assistências, fazendo conexões. Hoje, mais importante que o gol, é o trabalho de equipe. Gols são muito importantes para um nove, mas ele está jogando com uma consciência tática muito importante. Hoje para suportar um jogo assim, é preciso que a zona do meio esteja bem protegida por dois atacantes como foram Luciano e Calleri.

Volantes

Falo muito com os volantes. Alisson todos sabem a importância para a equipe. Luiz Gustavo entrou depois e marcou seu nível, depois Bobadilla e teve boas atuações, depois Liziero também, depois Marcos também, Galoppo quando ganhou minutos também. Creio que estamos bem com eles. Dou muita ênfase aos volantes. Marcos nunca havia pensado a fase defensiva como está pensando hoje e está fazendo bem. Estou contente porque temos que dar o equilíbrio e isso passa pelos volantes.

Avaliação do trabalho até aqui

Estou muito contente com todo mundo do São Paulo, com jogadores, comissão, estafe, torcedores, com todos que trabalham no São Paulo. Estou muito feliz e agradecido de como nos tratam, com o respeito. A gente espera que nos tratem bem quando saímos do nosso país, mas aqui nos dão tanto carinho que fico até surpreso. Preciso fazer meu trabalho e fazer com que os jogadores sigam envolvidos e fazendo coisas boas para o clube. Faltam seis jogos e vamos dar o nosso melhor.

Morumbis

Muito importante. Nossa gente, nossos torcedores, nossa casa. Morumbi é o Morumbi. Voltar à casa é sempre importante. Parabenizar o Bahia porque está fazendo as coisas bem. Respeito muito Rogério não só pelo que fez como jogador, mas pelo que está fazendo como treinador. Todos estamos muito perto e tentado se classificar para a Libertadores, todos colocamos sanções em situações adversas. Hoje foi muito parelho e se não disse pessoalmente, precisam ter paciência porque tem uma boa equipe, um bom treinador e as coisas vão funcionar.