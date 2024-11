Yuri Alberto comenta pela primeira vez discussão com Mano Menezes durante o Paulistão

Um dos principais destaques do Corinthians neste segundo semestre, o atacante Yuri Alberto passou por momentos de altos e baixos em 2024. No início do ano, o jogador de 23 anos foi protagonista de um episódio polêmico envolvendo o então técnico Mano Menezes, que chamou o atleta de burro durante uma partida do Paulistão, contra o São Bernardo.

Pela primeira vez desde o acontecido, Yuri Alberto comentou sua versão do fato. Segundo o atacante, as falas do técnico o abalaram tanto que foi necessária uma oração dentro de campo para manter a calma.

"É a primeira vez que vou falar sobre isso e estou de feliz de poder comentar. Isso me incomodava demais. Graças à Deus tive a resiliência para passar por isso. Pensei: "não é possível que escutei isso". Ele (Mano) queria que o Wesley (atualmente no Al-Nassr) falasse aquilo para mim, mas o Wesley não queria me passar o que ele tinha dito. E aí durante o jogo, muito estressado e muito nervoso, eu comecei a orar. O jogo ficou de lado e eu apenas pedi pra Deus para sair dali. Quando sai do campo eu falei com ele e pedi para ele nunca mais falar assim comigo. Sei que ele pode ter se equivocado e está desculpado, não guardo mágoa de ninguém", revelou Yuri, em entrevista à revista Placar.

Outro ponto levantado por Yuri é que, como no estádio do São Bernardo as arquibancadas são próximas do banco de reservas, a torcida mandante escutou as palavras de Mano e começou a insultar o atacante.

"Ali no estádio do São Bernardo é tudo muito próximo. A torcida escutou o que ele tinha dito e começou a me chamar de burro toda vez que eu tocava na bola. Aquilo ali subiu para minha cabeça e só comecei a orar", acrescentou Yuri.

Dois jogos após o episódio com Yuri Alberto, Mano Menezes foi demitido do Corinthians. O treinador foi dispensado pelo presidente Augusto Melo após acumular cinco derrotas seguidas no Paulistão, que terminou com o Timão desclassificado ainda na primeira fase.