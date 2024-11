ViaMobilidade faz balanço sobre uso de trens durante o GP de São Paulo de F1

Durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 realizado em Interlagos, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela Linha 9-Esmeralda, registrou um comportamento dos fãs do automobilismo: mais de 108 mil pessoas optaram pelo uso dos trens para acessar o autódromo entre os dias 1 e 3 de novembro. Esse público representa cerca de 37% dos 291 mil espectadores presentes no evento, reafirmando a eficiência e importância do transporte sobre trilhos para grandes eventos na capital paulista.

O Expresso GP SP, que estreou este ano, realizou 51 viagens adicionais, percorrendo um total de 1.020 km. Segundo a ViaMobilidade, se esses torcedores tivessem optado por veículos particulares (com uma média de quatro ocupantes por carro), o trânsito nas proximidades do autódromo poderia ser impactado por aproximadamente 40 km de congestionamento - o equivalente a mais de nove voltas no circuito de Interlagos.

No domingo, dia da corrida, a Estação Autódromo experimentou um aumento de 729% no número de passageiros em relação ao domingo anterior. Além do Expresso GP SP, a Linha 9-Esmeralda operou 114 viagens extras ao longo do fim de semana, somando 2.888 km percorridos para atender à demanda dos torcedores, com 56 viagens adicionais realizadas apenas no último dia.

"A estreia do Expresso GP SP mostrou que o transporte sobre trilhos é uma solução eficiente e sustentável para grandes eventos. Estamos orgulhosos de contribuir para que milhares de fãs tenham uma experiência de mobilidade segura e prática, diminuindo o impacto no trânsito e as emissões de gases poluentes na cidade", afirmou André Costa, diretor das Linhas 8 e 9 da ViaMobilidade.