Transmissão ao vivo de Atlético-GO x Atlético-MG: veja onde assistir

Atlético-GO e Atletico-MG duelam hoje (6), às 21h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Galo iniciou a rodada na décima colocação, com 41 pontos. Já o Atlético-GO é o lanterna da competição e somou apenas 22 pontos.

Os mineiros perderam a partida de ida da final da Copa do Brasil para o Flamengo (3 a 1) no fim de semana. Pelo Brasileirão, o Atlético-MG vem de derrota por 3 a 1 para o Internacional.

Os goianos não vencem há sete jogos. O Dragão foi derrotado por 3 a 1 pelo Grêmio na rodada anterior.

Atlético-GO x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro