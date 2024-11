Torcedores do Santos terão que pagar R$ 400 para assistir jogo contra Coritiba no Couto Pereira

Os torcedores do Santos que quiserem assistir ao jogo contra o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba, na próxima segunda-feira, terão que pagar caro. Os ingressos para a torcida visitante custam R$ 400,00 (R$ 200,00 a meia).

A comercialização começa nesta quinta-feira, às 10 horas (de Brasília), no site coritiba.futebolcard.com. Quem for ao estádio deve ter o aplicativo do FutebolCard no celular para acessar o QR Code e entrar no jogo.

O embate será na segunda-feira, às 21 horas, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano precisa apenas de uma vitória para confirmar o acesso à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.

Veja os valores dos ingressos:

Setor Renato Follador Jr: R$ 400,00 Inteira | R$ 200,00 Meia.



Curva Mauá: R$ 400,00 Inteira | R$ 200,00 Meia.



Cadeiras Mauá: R$ 200,00 Inteira | R$ 100,00 Meia.



Setor Evangelino da Costa Neves: R$ 200,00 Inteira | R$ 100,00 Meia.



Visitante: R$ 400,00 Inteira | R$ 200,00 Meia.