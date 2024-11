Torcedor do Bayern morre ao passar mal antes de partida contra o Benfica pela Liga dos Campeões

A vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 contra o Benfica, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, foi ofuscada por um acontecimento triste. Horas após o duelo na Allianz Arena, o clube divulgou o falecimento de um torcedor que passou mal nas arquibancadas antes do início da partida.

O fã, que não teve a identidade revelada pelos alemães, chegou a ser levado a um hospital, mas morreu no caminho. Devido ao acontecimento antes do apito inicial, a Südkurve, torcida do Bayern de Munique, não cantou durante a partida, e o clube reduziu sua cobertura do confronto nas redes sociais.

Bayern em luto: falecimento ofusca vitória de 1 a 0 sobre o Benfica. A vitória de 1 a 0 do Bayern sobre o Benfica nesta quarta pela Champions League ficou em segundo plano por um motivo triste. Uma emergência médica na arquibancada da Allianz Arena marcou o jogo desde o início.... pic.twitter.com/NAn7JbXR35 ? FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) November 6, 2024

Com a vitória, o Bayern se recuperou na Champions League após duas derrotas consecutivas. O clube alemão subiu para a 17ª colocação na tabela geral, com seis pontos. Pelo torneio europeu, o Bayern recebe o Paris Saint-Germain na próxima rodada, no dia 26 de novembro, às 17h (de Brasília).

O próximo duelo dos Bávaros será pelo Campeonato Alemão, no sábado, às 11h30, contra o St. Pauli, fora de casa.

Confira o comunicado do Bayern de Munique:

"A vitória de 1 a 0 do Bayern sobre o Benfica nesta quarta pela Champions League ficou em segundo plano por um motivo triste. Uma emergência médica na arquibancada da Allianz Arena marcou o jogo desde o início. Por respeito, a Südkurve optou por não apoiar a equipe com o costumeiro entusiasmo, e o clube também reduziu sua cobertura da partida.

Cerca de uma hora após o apito final, recebemos a triste notícia de que o torcedor havia falecido a caminho do hospital. O FC Bayern está de luto, ao lado dos familiares."