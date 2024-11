Textor admite interesse europeu em Igor Jesus e relembra provocação com o Flamengo

Acionista majoritário do Botafogo, John Textor esteve presente no estádio Nilton Santos para acompanhar a vitória do Glorioso sobre o Vasco por 3 a 0 nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente falou após o jogo e admitiu um interesse de clubes europeus no atacante Igor Jesus.

"Eu falei com West Ham, mas conversei com quatro times da Premier League, dois de La Liga e uma equipe alemã. Mas eu disse a eles que ele está focado no campeonato. Ele é o protótipo do atacante perfeito, gira, se move, é dinâmico, corre, tem habilidades de finalização, impressionou muitas pessoas. Temos muito interesse nele", afirmou John Textor.

Após a vitória contra o Vasco da Gama, John Textor aproveitou o clima de comemoração e relembrou uma provocação ao Flamengo, quando disse que "chutaria a bunda" do rubro-negro carioca.

"Fiz uma piada uma vez, de que iria "chutar a bunda" do Flamengo. Todo mundo riu, era uma piada. Mas eu estou muito feliz porque fizemos isso (risos). Eu só quero competir contra os grandes times", relembrou Textor.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 67 pontos em 31 jogos, estando na liderança do Brasileirão. O próximo duelo do Fogão na competição será contra o Cuiabá, no estádio Nilton Santos, às 16h30 (de Brasília).