Tchouaméni tem lesão detectada e vira desfalque no Real Madrid

O Real Madrid divulgou, nesta quarta-feira, que o volante francês Aurélien Tchouaméni teve uma torção no tornozelo esquerdo detectada, após exames realizados pelo clube. Assim, o jogador vira desfalque para o treinador Carlo Ancelotti.

Tchouaméni foi titular na derrota do Real Madrid diante do Milan (3 a 1), nesta terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. O volante sentiu a lesão no tornozelo ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo.

Apesar de o Real Madrid não divulgar um prazo para a recuperação, o francês de 24 anos deve ficar até um mês longe dos gramados, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Parte médico de Tchouameni. #RealMadrid ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2024

Assim, Aurélien Tchouaméni deve desfalcar a equipe de Carlo Ancelotti nas próximas quatro partidas do Campeonato Espanhol e no duelo contra o Liverpool, pela quinta rodada da Liga dos Campeões, no dia 27 de novembro, quarta-feira, no Estádio de Anfield.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, às 10 horas (de Brasília), quando recebe o Osasuna, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.

Os atuais campeões ocupam a vice-liderança da competição, com 24 pontos conquistados, nove atrás do Barcelona. Enquanto o Osasuna é o 5º colocado, com 21 tentos.