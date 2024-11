Savinho e Endrick aparecem entre os 10 jogadores sub-21 mais valiosos do mundo

O Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) divulgou nesta quinta-feira uma lista com os 100 jogadores sub-21 mais valiosos do mundo. O destaque fica por conta dos brasileiros Savinho e Endrick, que aparecem em quarto e sexto lugar, respectivamente.

Enquanto o jogador do Manchester City tem um valor estipulado de 101 milhões de euros (R$ 618 milhões), o atleta do Real Madrid é avaliado em 97,7 milhões de euros (R$ 598 milhões). O top-5 da lista ainda conta com Lamine Yamal, do Barcelona, Garnacho, do Manchester United, Zaire-Emery, do PSG, e João Neves, também do PSG.

A lista dos 100 jogadores sub-21 jogadores mais valiosos ainda conta com outros quatro brasileiros: Lucas Beraldo (70,3 milhões de euros), do PSG, Vitor Roque (43,1 milhões), do Real Betis, Andrey Santos (25,4 milhões), do Strasbourg, e Estevão (22,3 milhões), do Palmeiras.

Além de Estevão, aparecem na lista outros dois atletas que atuam na América do Sul. O primeiro deles é Kendry Páez (24,1 milhões), do Independiente del Valle-EQU, e Claudio Echeverri (20,5 milhões), do River Plate-ARG.

Confira o top-10 da lista