São Paulo avança e marca reunião por renovação de joia cobiçada pelo Bayern

O São Paulo avançou na negociação pela renovação de contrato do atacante Henrique Carmo.

O que aconteceu

O Tricolor marcou uma reunião para esta quinta-feira (7) que pode selar o acordo. Clube e estafe estão otimistas.

Henrique Carmo tem 17 anos e considerado uma das principais joias de Cotia. Ele já estreou profissionalmente e integra o elenco do técnico Luis Zubeldía.

O atual vínculo de Henrique iria até o final de 2025. As conversas se iniciaram em abril, ficaram meses paradas e se intensificaram em agosto.

As partes sempre estiveram otimistas pela renovação, mas havia o temor de que as conversas se arrastassem até o último ano do vínculo, o que poderia complicar o acerto. O Bayern de Munique (ALE) monitora o jogador há dois anos e era o principal interessado em tirar Henrique do Tricolor.