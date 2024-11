São Paulo abre vendas ao público geral para duelo contra o Athletico-PR; veja valores dos ingressos

O São Paulo abriu nesta quarta-feira as vendas dos ingressos ao público-geral para o duelo contra o Athletico-PR, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo no Morumbis neste sábado, às 21h (de Brasília).

O preço das entradas varia de R$ 25,00 (meia da arquibancada norte) a R$ 600,00 (camarote dos ídolos). Com exceção da arquibancada sul, os ingressos para todos os outros setores do estádio estão disponíveis. Os bilhetes estão sendo comercializados no site do clube.

? Vendas abertas ao público geral para São Paulo x Athletico-PR, neste sábado, às 21h, pelo Brasileirão! Garanta o seu ingresso > https://t.co/ju8he6uTiZ #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/QYrlugDrSJ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 6, 2024

O confronto marca o reencontro do clube Paulista com o Morumbis após mais de um mês. O último jogo do Tricolor em seus domínios foi a eliminação para o Botafogo nas quartas de final da Libertadores, ocorrida no dia 25 de setembro. Após isso, a equipe disputou duas partidas como mandante, ambas longe de São Paulo.

Os comandados de Luis Zubeldía buscam ampliar a boa sequência no Brasileirão. Com a vitória conquistada contra o Bahia, na última terça-feira, o São Paulo chegou a três jogos sem perder na competição. O Tricolor ocupa a sexta posição, com 54 pontos, enquanto o Athletico-PR aparece em 17º, com 34.

Veja os preços dos ingressos para a partida entre São Paulo e Athletico-PR

ARQUIBANCADA

Norte - meia (R$ 25,00) / inteira (R$ 50,00)

Sul - meia (R$ 40,00) / inteira (R$ 80,00)

Leste - meia (R$ 50,00) / inteira (R$ 100,00)

Oeste -meia (R$ 50,00) / inteira (R$ 100,00)

CADEIRAS

Térrea Leste - meia (R$ 75,00) / inteira (R$ 150,00)

Térrea Oeste - meia (R$ 75,00) / inteira (R$ 150,00)

Superior Norte - meia (R$ 40,00) / inteira (R$ 80,00)

Superior Sul - meia (R$ 75,00) / inteira (R$ 150,00)

Especial Leste - meia (R$ 100,00) / inteira (R$ 200,00)

Especial Sul - meia (R$ 100,00) / inteira (R$ 200,00)

CAMAROTES