Santos se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Coritiba pela Série B

Depois de três dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. Com isso, o time iniciou a preparação para enfrentar o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com Diego Pituca neste embate. O volante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O meia Miguelito também é desfalque certo, já que foi convocado para defender a seleção boliviana na data Fifa.

O goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista de baixas.

Jair, por sua vez, ainda é dúvida. O zagueiro foi desfalque nos últimos jogos por conta de uma inflamação do músculo do quadril direito.

Carille ainda tem mais quatro sessões de treinos para definir a escalação para o jogo contra o Coritiba. O embate está marcado para segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), no Couto Pereira.

O Santos precisa apenas de uma vitória para confirmar o acesso à Série A. O Peixe lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.

Veja a programação do Santos

Quarta-feira (6)



Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (7)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (8)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (9)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Viagem para Curitiba de tarde.

Domingo (10)



Treino às 10h na Vila Capanema.

Segunda-feira (11)



Coritiba x Santos FC - 21h - Couto Pereira.