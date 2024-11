Rafael Paiva critica comportamento do Vasco em derrota para o Botafogo

O técnico Rafael Paiva criticou em coletiva de imprensa nesta terça-feira o comportamento do Vasco na derrota para o Botafogo por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão do treinador, a postura da equipe poderia ter sido diferente, mas ressaltou que o clube segue vivo na disputa por vaga para a próxima Libertadores.

"Temos que pedir desculpa pelo resultado. Não é o que gostaríamos, mesmo sendo contra o líder. Clássico tem que competir mais. Ainda acho que poderíamos ter feito um gol para entrar no jogo e que a postura teria sido diferente. Longe do resultado e da performance de que gostaríamos, mas continuamos vivos (na briga por vaga na Libertadores). Precisamos dar uma resposta", disse.

Outro ponto comentado por Rafael Paiva durante a coletiva foi a expulsão de João Victor, aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o jogo já estava 2 a 0 para o Glorioso.

"Não podemos relaxar. Jogamos com a corda no pescoço o tempo todo. Tem que ter um nível de atenção alto, temos objetivos importantes", afirmou.

"Demoramos muito para organizar, mesmo assim perdemos duas chances. A expulsão sai completamente do contexto. Com 2 a 0 e um jogador a menos contra o líder da competição, tivemos que defender mais", completou.

Com o resultado, o Cruz-Maltino segue na nona colocação, com 43 pontos, 11 a menos que o São Paulo, primeiro time no G-6. Porém, o número de vagas para a próxima Libertadores via Brasileirão irá aumentar em caso de título do Botafogo na Libertadores e Flamengo na Copa do Brasil.

O Vasco retorna a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da liga nacional.