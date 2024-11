Zagueiro do Barcelona leva dez pontos no rosto após tomar chute; assista

O zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, levou dez pontos no rosto ao sofrer um chute durante a partida contra o Estrela Vermelha, válida pela Champions League e vencida pelos espanhóis na Sérvia (assista abaixo).

O que aconteceu

O jovem de 17 anos afastou uma cobrança de escanteio da ponta direita. O lance ocorreu já no início do 2° tempo.

Assim que cabeceou a bola, Cubarsí levou um chute de bico de Spajic, zagueiro do Estrela Vermelha que tentava finalizar para o gol.

O espanhol caiu sangrando e precisou de atendimento médico. O árbitro marcou falta e aplicou cartão amarelo para o jogador do time mandante.

Cubarsí saiu do gramado andando, mas precisou ser substituído. Ele deu lugar a Sergi Domínguez, outra joia do Barcelona.

Depois do jogo, o zagueiro tomou dez pontos na lateral do rosto. O Barça publicou a foto exaltando o espírito "guerreiro" do atleta, que teve outras partes do rosto ensanguentadas.

Assista ao momento