Palmeiras terá jogos com menos intervalo de tempo na reta final do Brasileirão; veja calendário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu mais três rodadas da reta final do Campeonato Brasileiro, detalhando jogos da 34ª a 36ª rodada. Nesses compromissos, o Palmeiras voltará a ter um calendário mais apertado, com menor intervalo entre as partidas.

Pela 34ª rodada, o Verdão enfrenta o Bahia no dia 20, quarta-feira de feriado da Consciência Negra. A bola rola a partir das 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Três dias depois, no sábado (23) duela com o Atlético-GO, às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Depois disso, o Verdão duela com o Botafogo, no Nilton Santos, pela 36ª rodada, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A entidade ainda não definiu os detalhes das últimas duas rodadas, que devem acontecer entre os dias 4 e 5 de dezembro (37ª e 38ª) e no dia 8 (38ª).

Desde que foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, no mês de agosto, o Palmeiras teve compromissos com mais tempo de preparação. O desempenho recente da equipe, aliás, tem sido questionado justamente pelo período livre para treinos. Durante a temporada, o técnico Abel Ferreira sempre pontou sobre o aperto do calendário.

No momento, a equipe está há dois jogos sem vencer: empate para o Fortaleza e derrota para o Corinthians. Após este último compromisso, o treinador foi questionado sobre o tema e falou que três dias são suficientes para ter a equipe bem.

"Vocês já me ouviram dizer várias vezes que precisamos de três dias. Basta três dias para ter equipe ao melhor nível", disse.

Antes desses confrontos, porém, o Palmeiras duela com o Grêmio, pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola rola nesta sexta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.