Rescinde ou segue? O que números no Al-Hilal indicam sobre futuro de Neymar

Neymar pode ter o contrato rescindido pelo Al-Hilal em janeiro com menos de dez jogos no clube saudita.

O que aconteceu

O atacante brasileiro disputou sete jogos pelo time, mas só tem mais duas oportunidades até o final do ano. Ele participou de cinco partidas na temporada passada e entrou duas vezes em campo na atual.

Ele está fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita até janeiro de 2025. Portanto, até lá o craque só está disponível para jogos de outras competições, como a Champions Asiática. O Al-Hilal encara o Al-Sadd em 26 de novembro, e o Al-Gharafa em 3 de dezembro, com os duelos seguintes da competição continental sendo apenas em fevereiro.

Neymar ainda não completou nem um tempo de ação desde o seu retorno e já se lesionou. O camisa 10 entrou na etapa final, ficou em campo por 28 minutos e foi substituído após sentir dores na parte posterior da coxa direita. Era o seu segundo jogo na temporada, após ter atuado por 13 minutos em sua estreia.

Enquanto isso, o time do Al-Hilal está encaixado. O time comandado por Jorge Jesus, atual campeão do Sauditão, da Supercopa Saudita e da Copa do Rei, está invicto na temporada. Na última temporada, alcançou a invencibilidade histórica de 44 partidas sem precisar de Neymar.

O brasileiro tem um gol e duas assistências pelo Al-Hilal — todos registrados no ano passado. O jogador de 32 anos sofreu a grave lesão no joelho durante jogo da seleção brasileira não conseguiu emplacar uma sequência com o clube saudita.

Neymar recebe um salário mensal de cerca de R$ 77 milhões. Ele ganha por dia aproximadamente R$ 2,5 milhões e, em um semestre, acumula mais de R$ 465 milhões.

Rescisão de Neymar debatida

De acordo com o colunista do UOL Bruno Andrade, o Al-Hilal já discute nos bastidores a possibilidade de negociar a saída de Neymar em janeiro de 2025. Até lá, o clube vai avaliar a evolução física e clínica do jogador e também ponderar os prós e os contras de retirar um dos oito estrangeiros acima de 21 anos da lista de inscritos na Liga Saudita para colocar o brasileiro.

Ele deve ficar parado pelo menos por até três semanas pelas dores musculares na coxa. O problema muscular com o camisa 10 estava "previsto" pelo departamento médico e não houve assim grande surpresa. No entanto, os dirigentes têm cada vez mais dúvidas sobre a real utilização do craque até o final de seu contrato, que vai até junho do ano que vem.

Meses atrás, o Al-Hilal cogitou negociar Renan Lodi para abrir vaga para Neymar na Liga Saudita. A ideia foi abortada. De lá pra cá, o lateral-esquerdo brasileiro cresceu de produção e hoje é um dos principais destaques da equipe de Jorge Jesus. Todos os outros sete estrangeiros com mais de 21 anos também têm sido fundamentais para o técnico português: o marroquino Bono (33), os portugueses João Cancelo (30) e Rúben Neves (27), o senegalês Koulibaly (33) e os sérvios Milinkovic-Savic (29) e Mitrovic (30), além do brasileiro Malcom (27).

Mais recentemente, a Liga Saudita abriu a possibilidade de cada clube da primeira divisão inscrever mais dois jogadores de fora. Porém, ambos precisam ter até 21 anos. O Al-Hilal acabou por contratar o jovem atacante brasileiro Marcos Leonardo, ex-Santos, que foi comprado do Benfica por 40 milhões de euros.

Prejuízo financeiro?

A questão financeira é outro fator que causa discussão no futuro de Neymar. O clube de Riade pagou 90 milhões de euros para tirar o brasileiro do PSG em agosto de 2023 e, na sequência, acertou o pagamento de um salário astronômico de 160 milhões de euros por temporada.

Para reduzir o prejuízo nos cofres e também não afetar a gestão do elenco de Jorge Jesus, que a princípio não pretende abrir mão dos principais titulares, a diretoria do Al-Hilal começou a estudar, mesmo que de forma discreta, uma saída do camisa 10 no próximo mercado de janeiro. A depender do contexto, uma rescisão por mútuo acordo seria o processo mais natural.

Ainda na visão do Al-Hilal, uma saída amigável facilitaria o retorno do craque para o futebol brasileiro. Internamente, o jogador admitiu por diversas vezes o desejo de um dia voltar para o país de origem, sendo que a preferência passa por defender novamente o Santos, onde foi revelado, ganhou destaque internacional e está entre os maiores ídolos da história.