Medalhista em Paris 2024, boxeadora Bia Ferreira defenderá título Mundial IBF

Após conquistar o bronze nas Olimpíadas de Paris e, consequentemente, se tornar a primeira boxeadora brasileira com duas medalhas olímpicas, Beatriz Ferreira se despediu do boxe olímpico e dedicará somente ao boxe profissional. A atleta, inclusive, já tem uma luta marcada na modalidade, a defesa do título mundial IBF (International Boxing Federation).

Beatriz Ferreira entrará nos ringues no dia 14 de dezembro, em Monte Carlo, Mônaco, com o objetivo de permanecer com o cinturão que conquistou em junho deste ano. No duelo, ela enfrentará a francesa Licia Boudersa, desafiante da vez.

Fotos: Fernanda Oliveira/ Fokus Assessoria

Invicta na modalidade até o momento, a brasileira disputou cinco lutas e saiu vencedora em todas, duas delas por nocaute. Bia se sagrou campeã mundial justamente no quinto e mais recente combate. Do outro lado, Boudersa, que soma 23 vitórias (quatro por nocaute), duas derrotas e dois empates em seu cartel, busca seu primeiro grande título em nove anos de carreira.

"Está chegando a hora de defender meu título mundial da IBF. Tenho dado o meu máximo em cada treino, com foco total nessa luta tão importante", declarou Beatriz, que fará toda a preparação no Brasil, com o auxílio de seu treinador Mateus Alves.