Matheuzinho supera desconfiança no Corinthians e se consolida como dono da lateral direita

O lateral direito Matheuzinho não teve um início de trajetória fácil no Corinthians. Contratado com a missão de brigar pela titularidade com Fagner, o atleta chegou a ser até a terceira opção no setor nos tempos de António Oliveira. Desde a chegada de Ramón Díaz, porém, o camisa 2 se consolidou não só como uma opção confiável, mas também como dono da posição.

Por mais que Ramón mexa na equipe por conta do intenso calendário brasileiro, Matheuzinho vem sendo selecionado para os jogos mais decisivos do Corinthians na temporada, como nas partidas contra Racing, Flamengo e, mais recentemente, Palmeiras.

Como a comissão técnica prioriza laterais ofensivos, que atacam bastante o corredor, Matheuzinho ganhou protagonismo pela direita. Na esquerda, Matheus Bidu cresceu de rendimento tendo características semelhantes.

Mas o defensor ex-Flamengo não se destaca só no apoio. Mesmo sendo conhecido pelo aspecto ofensivo, Matheuzinho tem conseguido boas atuações defendendo, sendo agressivo para desarmar e inteligente para interceptar jogadas.

Desde que Ramón Díaz chegou ao Corinthians, Matheuzinho soma 23 jogos (17 como titular), com um gol, uma assistência, 14 passes para finalização, 44 desarmes (2º do time) e 23 interceptações (3º do time). Os números são da plataforma Sofascore.

É certo, porém, que Matheuzinho não estará em campo no próximo sábado, contra o Vitória. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e ganhará um descanso. A tendência é que Fagner inicie o confronto.

O Corinthians contratou Matheuzinho em fevereiro, aceitando pagar 4 milhões de euros (R$ 21,4 milhões na cotação da época) ao Flamengo por 60% de seus direitos econômicos. O vínculo do atleta com o Timão é válido até final de 2028.