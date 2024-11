Marília: Corintianos se preocupam mais que diretoria com dinheiro do clube

Os torcedores estão mais preocupados em sanar as dívidas do Corinthians que os dirigentes do clube, opinou Marília Ruiz no Fim de Papo nesta quarta (6).

A jornalista destacou que foi uma torcida organizada que teve a ideia de pagar a dívida do estádio do clube.

O torcedor, ainda bem, se educou. Os dirigentes não querem falar de fair play financeiro, de educação financeira, mas os torcedores se educaram. Saiu de uma organizada a ideia de pagar a dívida com a Caixa. Ninguém acha que não tem que pagar. Ainda bem que os torcedores se preocupam; agora quem tem que se preocupar é o presidente e o diretor financeiro.

Marília Ruiz

Alicia: Todo mundo quer Neymar do videogame, mas e o real?

Todo time gostaria de ter aquilo que Neymar já ofereceu, mas nem todos estão dispostos ao atual pacote do jogador, que sofreu mais uma lesão, avaliou Alicia Klein.

O que eu chamo de Neymar do videogame, esse todo mundo quer. É o sonho de qualquer equipe do mundo. Mas o Neymar de verdade passou um ano fora por causa de lesão e quando saiu já não estava contribuindo como já contribuiu. E, depois de dois jogos, sai de novo e vai ficar quatro semanas fora.

Alicia Klein

Alicia: Palmeiras precisa mudar, mas não dá para dizer que ano foi um lixo

Apesar da possibilidade de ficar sem títulos nacionais em 2024, o torcedor palmeirense não pode considerar o ano como perdido, avaliou Alicia Klein.

Claro, precisa analisar o que está errado, ver se o elenco está cansado. O Palmeiras investiu muito na folha salarial para manter jogadores e vale a pena avaliar uma renovação. [...] Com certeza, o Palmeiras precisa fazer uma reformulação no elenco, mas não dá para dizer que o ano foi um lixo.

Alicia Klein

