Kanneman passará por procedimento no quadril e desfalcará o Grêmio

O Grêmio divulgou, nesta quarta-feira, que o zagueiro Walter Kanneman precisará passar por um procedimento no quadril direito e desfalcará o clube por cinco meses. O procedimento será realizado nesta quinta-feira no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Aos 33 anos, o argentino será submetido a uma videoartroscopia no quadril direito, para tratamento de uma síndrome do impacto femoro-acetabular. Em dezembro de 2021, Kanneman passou pelo mesmo procedimento, mas no lado esquerdo, e precisou de cinco meses para se recuperar. Desde então, vem passando por fortalecimento do quadril.

Segundo o Grêmio, o clube e o jogador sabiam dos riscos das dores voltarem do lado direito.

Kanneman disputou 31 jogos nesta temporada e o desconforto reapareceu. Após exames, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do clube concluiu, com o atleta, que o procedimento é a melhor opção.

A última vez que o zagueiro entrou em campo foi no dia 4 de outubro, quando o Grêmio venceu o Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio.

Desde então, o zagueiro desfalcou o Tricolor gaúcho em quatro partidas e ficará de fora da reta decisiva do Brasileirão e do começo de 2025. A equipe do técnico Renato Portaluppi ainda disputa seis jogos até o fim da temporada.

O Grêmio volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Palmeiras, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Imortal ocupa a 11ª posição, com 39 pontos, enquanto o Verdão é o vice-líder, com 61 tentos somados.