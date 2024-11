Júnior Santos celebra primeiro gol pelo Botafogo após retorno de lesão: "Fico feliz em poder ajudar"

O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 nesta terça-feira e ampliou a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória no Nilton Santos, o Glorioso abre seis de distância para o clube paulista na ponta da tabela.

A equipe de General Severiano mostrou força com gols de Savarino e Luiz Henrique início do jogo. Já na etapa final, a torcida foi recompensada pelo gol de Júnior Santos.

O jogador marcou seu primeiro tento após se recuperar da fratura na tíbia. Júnior Santos não balançava as redes desde junho e celebrou o feito.

"Como todos sabem acabei sofrendo uma fratura. Fiz de tudo com o departamento médico para voltar o mais rápido possível. Quando voltei, senti contra o Grêmio e sofri um baque. Fico feliz em poder voltar e ajudar meus companheiros. Quero ajudar o Botafogo a conquistar os objetivos neste ano", disse o atacante.

O Botafogo volta a campo neste sábado, contra o Cuiabá, novamente no Nilton Santos.