Jovem zagueiro do Barcelona leva pontos após chute no rosto em goleada na Champions

Nesta quarta-feira, o Barcelona somou mais uma goleada na temporada ao atropelar o time sérvio Estrela Vermelha, fora de casa, por 5 a 2, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Lewandowski e Raphinha deram show, mas o duelo também ficou marcado por uma imagem forte do jovem zagueiro Pau Cubarsí.

Aos 17 minutos da segunda etapa, o defensor foi atingido com um chute de Spajic no rosto em uma tentativa de afastar de cabeça uma bola alçada para dentro da grande área. A situação chamou a atenção, uma vez que Cubarsí estava sangrando bastante e precisou de uma toalha para conter o sangramento.

O choque foi tamanho que o zagueiro do Barça precisou ser substituído. Sergi Domínguez entrou em seu lugar e jogou os 28 minutos restantes na vitória da equipe catalã.

Após a partida, o Barcelona divulgou fotos do estado do rosto do zagueiro, ainda bastante ensanguentado mesmo depois do tratamento. Em coletiva de imprensa, o técnico Hansi Flick informou que Cubarsí precisou levar dez pontos na região do queixo.

O meio-campista Gavi se compadeceu do sofrimento do amigo. O companheiro publicou uma foto de Cubarsí no vestiário em seus story do Instagram e escreveu a legenda "Meu guerreiro".

Apesar do susto, o Barcelona não informou se Cubarsí será desfalque para o jogo deste fim de semana, válido pelo Campeonato Espanhol. O clube catalão visita a Real Sociedad neste domingo, às 17h (de Brasília), no Anoeta.

Gavi publicou foto de Cubarsí no vestiário após a partida (Foto: Reprodução/Instagram @pablogavi)