Inter de Milão vence Arsenal em casa e amplia invencibilidade na Champions League

A quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões chegou ao fim. Nesta quarta-feira, a Inter de Milão venceu o Arsenal por 1 a 0 no Giuseppe Meazza. Calhanoglu, de pênalti, marcou o único gol do time italiano nos acréscimos do primeiro tempo.

Com o resultado, a Inter de Milão retomou seu lugar na zona de classificação direta ao mata-mata da Champions. A equipe de Simone Inzaghi figura na quinta colocação, chegando aos 10 pontos, e ampliou sua invencibilidade ao somar a terceira vitória seguida. Já o Arsenal amargou sua primeira derrota nessa edição do torneio e ocupa a 12ª posição, com sete pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo por suas respectivas ligas nacionais. A Inter de Milão faz duelo direto pela liderança na 12ª rodada do Italiano e encara o Napoli. A bola rola neste domingo, às 16h45 (de Brasília), também no Giuseppe Meazza.

Do outro lado, o Arsenal terá o clássico contra o Chelsea pela frente. O confronto está marcado para este domingo, a partir das 13h30, no Stamford Bridge, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo

A primeira grande chance da partida saiu logo aos dois minutos. Após cruzamento para dentro da área, Dumfries dominou e finalizou colocado, de três dedos, mas viu a bola acertar o travessão. Minutos depois, Calhanoglu arriscou de fora da área, mas a bola passou rente à trave esquerda e foi pela linha de fundo.

Com 26 minutos no relógio, foi a vez do Arsenal finalizar ao gol pela primeira vez. Saka arrancou pela direita, invadiu a grande área e chutou rasteiro para o gol, mas entregou nas mãos de Sommer.

Aos 40 minutos, a Inter de Milão voltou a finalizar, mas sem muita direção. Frattesi cruzou para o meio da área e Taremi subiu mais alto que a zaga do Arsenal, mas cabeceou mal demais e mandou por cima do travessão.

Já no fim de um primeiro tempo de muito equilíbrio, a Inter de Milão teve um pênalti marcado a seu favor. Em cobrança de falta para dentro da área, Taremi desviou, a bola bateu no braço de Merino, e a arbitragem apontou a marca da cal. Calhanoglu foi para a cobrança de segurança, bateu no meio do gol e abriu o placar para a Inter.

Aos três minutos do segundo tempo, o Arsenal ficou próximo de igualar o marcador. Após cobrança de escanteio para a segunda trave, Saliba subiu de cabeça na pequena área, mas a bola passou perto da trave e foi para fora.

Com 12 minutos, em nova cobrança de escanteio, Dumfries tirou em cima da linha após novo escanteio e salvou a Inter de Milão. Um minuto depois, Havertz percebeu Sommer adiantado e tentou por cobertura, mas o golei suíço se recuperou e espalmou para escanteio.

Aos 29 minutos, o Arsenal teve grande oportunidade para deixar tudo igual. A bola desviou em cruzamento e sobrou com Havertz dentro da área. O alemão fez o giro e finalizou rapidamente, mas Bisseck também agiu rápido e se jogou na bola, desviando para escanteio.

Nos minutos finais, o Arsenal tentou uma pressão final para empatar o jogo. Havertz tentou de fora da área e também houve várias tentativas de cruzamento para a área, mas a defesa da Inter se portou bem e resistiu, mantendo a vitória de 1 a 0.