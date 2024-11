Inter segura blitz do Arsenal, vence e se mantém invicta na Champions

Do UOL, em São Paulo

A Inter de Milão se aproveitou de um pênalti, segurou a pressão do Arsenal e venceu, dentro do Giuseppe Meazza, os ingleses por 1 a 0 em jogo da Champions League. Çalhanoglu mostrou eficiência ao abrir o placar, e a zaga mandante, organizada, manteve sua baliza intacta pelo 4° jogo nesta edição do torneio.

O resultado deixou os italianos com 10 pontos e na 5ª posição do torneio continental. A equipe de Martinelli, Gabriel Jesus e companhia, por outro lado, estacionou nos 7 pontos e viu a invencibilidade na competição cair.

Os times voltam a campo pela Champions no próximo dia 26. Os italianos recebem o Red Bull Leipzig, enquanto os ingleses encaram, fora de casa, o Sporting.

Como foi o jogo

A Inter de Milão começou o embate pressionando e acertou a trave em pouco tempo. Dumfries, na entrada da área, recebeu de Zielinski e carimbou o travessão de David Raya com um chute com efeito.

Aos poucos, os visitantes neutralizaram o ímpeto e incomodaram, principalmente, usando Saka. O ponta construiu boas jogadas e até assustou a meta de Sommer, mas finalizou fraco — Merino e Timber também tentaram, sem sucesso, abrir o placar.

O gol italiano saiu já nos acréscimos da etapa inicial. Após falta batida por Çalhanoglu, Taremi desviou mesmo desequilibrado e viu a bola bater no braço de Merino. O próprio cobrador falta foi o responsável por converter o pênalti e cravar o 1 a 0.

Çalhanoglu, da Inter de Milão, comemora gol sobre o Arsenal em jogo da Champions League Imagem: Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images

Dumfries e Sommer salvaram a Inter no início do 2° tempo. Em meio à pressão dos ingleses, o lateral e o goleiro precisaram operar diferentes milagres antes dos 14 minutos. Primeiro, o camisa 2 tirou uma bola em cima da linha após cruzamento de Saka, e depois Sommer fez linda defesa em chute colocado de Havertz.

O Arsenal encurralou o adversário nos minutos finais, mas não conseguiu balançar as redes. Atentos, os zagueiros De Vrij e Bisseck mostraram entrosamento e cortaram as principais investidas do Arsenal — quando a bola conseguiu de fato ser chutada, saiu para fora da meta de Sommer.