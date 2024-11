Gómez, Bobadilla e Romero são convocados pelo Paraguai para rodadas 11 e 12 das Eliminatórias

O treinador Gustavo Alfaro divulgou, nesta quarta-feira, a convocação da seleção do Paraguai para as rodadas 11 e 12 das Eliminatórias Sul-Americanas. A lista tem a presença do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, do meio-campo Bobadilla, do São Paulo, e do atacante Ángel Romero, do Corinthians.

Além do trio, o grupo também conta com outros atletas conhecidos do futebol brasileiro, como o meia Villasanti, que atua pelo Grêmio, o zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG, e o atacante Isidro Pitta, do Cuiabá.

#Albirroja ?? | ¡Los llamados para un nuevo combo! ? ? Lista de convocados de clubes del exterior para los encuentros ante @Argentina ?? y @laverde_fbf ?? ? Fechas 11 y 12 - Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026 Los detalles: https://t.co/NV8qb7r4pa... pic.twitter.com/zaBr9nx7U4 ? Selección Paraguaya (@Albirroja) November 5, 2024

Os paraguaios ocupam o sexto lugar da tabela de classificação e sonham com a ida à Copa do Mundo de 2026. No dia 14 de novembro, eles enfrentam a Argentina no Defensores del Chaco, às 20h30 (de Brasília). Já no dia 19, o time irá medir forças com a Bolívia, às 16h, em Al Alto.

Sendo assim, Gómez, Bobadilla e Romero são dúvidas para as partidas de Palmeiras, São Paulo e Corinthians, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os três times entram em campo no dia 20, apenas um dia depois do jogo do Paraguai na Bolívia. O Timão vai receber o Cruzeiro, às 11h, na Neo Química Arena, enquanto o Verdão encara o Bahia, na Fonte Nova, às 20h, e o Tricolor irá visitar o Red Bull Bragantino, às 16h30, no Nabi Abi Chedid.

A seleção paraguaia vem de vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas. Na última rodada, a equipe bateu a Venezuela, de virada, por 2 a 1. Antes disso, empatou sem gols com o Equador.