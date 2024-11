Garro desabafa após vitória do Corinthians no dérbi: 'Estava f...'

Do UOL, em São Paulo

O meio-campista Rodrigo Garro fez um desabafo no vestiário logo após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na última segunda-feira (4), pelo Brasileirão. O momento foi divulgado pelo próprio clube em sua conta no YouTube.

O que aconteceu

Garro citou como se sentiu após a derrota e eliminação para o Racing na semana anterior. O camisa 10 perdeu um gol cara a cara com o goleiro quando o Corinthians vencia por 1 a 0 — a equipe levou a virada e perdeu por 2 a 1.

Quero lembrar o vestiário de quando perdemos há três dias. Eu estava fodido, foi uma semana difícil. Hoje, estou aqui, fiz um gol e acho que consegui jogar da maneira que joguei por vocês. Sem vocês, hoje eu não conseguiria o que consegui. Rodrigo Garro

O argentino vinha recebendo críticas antes mesmo do jogo contra o Racing. O gol perdido aumentou ainda mais os comentários sobre seu desempenho entre os torcedores.

Garro deu a volta por cima contra o Palmeiras. Ele marcou o gol que abriu o placar para o Corinthians e deu a assistência para Yuri Alberto marcar o segundo e decretar a vitória no clássico.

O camisa 10 chegou ao Corinthians nesta temporada. Ele foi comprado junto ao Talleres e é titular desde a sua chegada. Ao todo, Garro tem 56 jogos disputados, com 10 gols marcados e 10 assistências feitas.