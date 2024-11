Gabriel Bortoleto é anunciado pela Sauber e Brasil voltará a ter piloto na Fórmula 1 após oito anos

O Brasil voltará a ter um representante na Fórmula 1 após oito anos. O paulista Gabriel Bortoleto, de 20 anos, foi anunciado na manhã desta quarta-feira como o novo piloto da Sauber para 2025, encerrando um jejum de oito anos sem um brasileiro no esporte. O último havia sido Felipe Massa, que se aposentou em 2017, quando estava na Williams.

"Fazer parte de uma equipe que combina a rica história da Sauber e da Audi no automobilismo é uma verdadeira honra. Meu objetivo é crescer com este projeto ambicioso e alcançar o topo do automobilismo. Estou incrivelmente grato pela oportunidade que a equipe me deu e pela chance de trabalhar ao lado de um piloto experiente como Nico (Hulkenberg). Ambos os programas têm um histórico comprovado de desenvolver jovens talentos, e estou confiante de que juntos, escreveremos nossa própria história de sucesso", disse Gabriel Bortoleto.

Bortoleto x Hulkenberg The 2025 Sauber driver line-up ?#F1 pic.twitter.com/hthIzxTAyr ? Formula 1 (@F1) November 6, 2024

Como dito pelo brasileiro, seu companheiro de equipe em 2025 será Nico Hulkenberg, que atualmente compete pela Haas. Juntos, a dupla possui mais de 17 anos de diferença, uma das maiores já vistas na Fórmula 1.

Diante da entrada de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, a Sauber anunciou também a saída do finlandês Valtteri Bottas e do chinês Guanyu Zhou após o término da temporada de 2024.

Gabriel Bortoleto iniciou sua carreira com apenas seis anos no kart e, aos doze, mudou-se para a Europa para seguir o sonho de chegar à Fórmula 1. O brasileiro se destacou ao estrear na Fórmula 3 em 2023, dominando em sua temporada de estreia e vencendo o campeonato, antes de subir para o Mundial de F-2, onde atualmente lidera a classificação com apenas duas rodadas para o encerramento.