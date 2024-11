Futebol feminino: Jogadora da Ferroviária vê falta de respeito de Landim

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, poderia ajudar o futebol feminino a crescer se respeitasse a modalidade, afirmou a lateral Kati, da Ferroviária, em entrevista ao Joga Junto, nesta quarta (6).

A jogadora acrescentou que o discurso de Landim sobre a Copa do Mundo Feminina no Brasil deixa a sensação de que ele não vê o crescimento da modalidade.

O Flamengo é a equipe com a maior torcida do Brasil. Imagine o impacto que poderia ter se o presidente respeitasse a modalidade. Se ele fizesse acontecer, como algumas equipes fazem. [...] Como mudaria muita coisa. Tem pessoas que não querem enxergar, ver o crescimento ou ajudar na evolução.

Kati, lateral da Ferroviária

Em entrevista ao jornal O Globo, Landim falou sobre como a possibilidade de jogos da Copa do Mundo Feminina no Maracanã podem afetar o calendário.

A Fifa está crescendo o futebol feminino, criando uma data Fifa. E vai querer empurrar esse troço. Sendo data Fifa, pode criar regra para não ter jogo porque vai querer envolver direito de TV.

E aqui no Brasil, vai afetar (o calendário) porque vai precisar dos estádios (na Copa do Mundo de 2027).

Já falei com o Ednaldo (Rodrigues, presidente da CBF): "Você vai pegar o Maracanã para um jogo da China contra o Egito feminino? Vai dar 2 mil pessoas.

Bota no estádio do América, em qualquer estádio do Rio de Janeiro. Bota no estádio do Bangu, pô. Porque não vai dar mais que 2 mil pessoas nesse troço, caramba".

Rodolfo Landim

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.