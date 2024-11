FIVB divulga tabela do Mundial de Clubes 2024; Sada Cruzeiro estreia contra o argentino Ciudad

Nesta quarta-feira, a FIVB (Federação Internacional de Voleibol) divulgou a tabela de jogos do Campeonato Mundial de Clubes 2024. A competição será realizada pela primeira vez em Uberlândia-MG, na Arena Sabiazinho, entre os dias 10 e 15 de dezembro. O anfitrião do torneio é o Praia Clube, o outro brasileiro na disputa.

O Sada Cruzeiro está no grupo B, ao lado do Trentino, da Itália, do argentino Ciudad Volley e do iraniano Shahdab Yazd.

No grupo A estão o dono da casa Praia Clube, o Al Ahly, do Egito, o italiano Lube Civitanova e outro iraniano, o Foolad Sirjan.

Na fase classificatória, as equipes se enfrentam entre si, nos grupos, e os mais bem colocados avançam para a fase final, com a semifinal e a decisão em jogo único.

Campeão em 2013, 2015, 2016 e 2021, o Sada Cruzeiro vai em busca do seu quinto título na principal competição interclubes do planeta.

A estreia do elenco da Raposa será no primeiro dia de competição, na terça, 10/12, diante do argentino Ciudad Volley, às 17h. Na quarta-feira, o adversário é o Shahdab Yazd, do Irã, também às 17h. Na quinta-feira jogam Sada Cruzeiro e o italiano pentacampeão Mundial, o Trentino, às 20h30.

FIVB divulga tabela do Mundial de Clubes 2024; estreia do Sada Cruzeiro será contra o argentino Ciudad Saiba mais: https://t.co/dwEFi4j1fU pic.twitter.com/jigiHtDwEG ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) November 6, 2024

GRUPOS

Grupo A

Praia Clube (Brasil)

Al Ahly SC (Egito)

Cucine Lube Civitanova (Itália)

Foolad Sirjan (Irã)

Grupo B

Sada Cruzeiro (Brasil)

Cuidad Volley (Argentina)

Shahdab Yazd (Irã)

Trentino Itas (Itália)

Tabela - Mundial de Clubes de Vôlei 2024

10/12 - Terça-feira

10h - Trentino Itas x Shahdab Yazd

13h30 - Foolad Sirjan x Cucine Lube Civitanova

17h - Sada Cruzeiro x Ciudad Volley

20h30 - Praia Clube x Al Ahly SC

11/12 - Quarta-feira

10h - Trentino Itas x Ciudad Volley

13h30 - Foolad Sirjan x Al Ahly SC

17h - Sada Cruzeiro x Shahdab Yazd

20h30 - Praia Clube x Cucine Lube Civitanova

12/12 - Quinta-feira

17h - Praia Clube x Foolad Sirjan

20h30 - Sada Cruzeiro x Trentino Itas

13/12 - Sexta-feira

17h - Ciudad Volley x Shahdab Yazd

20h30 - Cucine Lube Civitanova x Al Ahly SC

14/12 - Sábado

13h30 - 1º A x 2º B

17h - 1º B x 2º A

15/12 - Domingo

11h - Disputa do bronze

14h30 - Final