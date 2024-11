Filipe Luís diz que não queria poupar e evita falar de título no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Filipe Luís evitou dar projeções de título brasileiro ao Flamengo após a vitória sobre o Cruzeiro. A equipe está nove pontos atrás do líder Botafogo.

Dá para dormir hoje a noite e amanhã começar a preparar a final. Próximo jogo não sei nem contra quem é. Meio cego, não consigo olhar longe porque vou jogo a jogo. Essa camiseta pede ganhar, ganhar e ganhar. Atrás de vitória, acostumar a ganhar. É isso que quero. Esses jogadores buscam isso, são grandes. Querem ganhar, se incomodam quando não ganham, quando sofremos um empate no final do jogo. Um grupo que fica machucado. Isso prova a grandeza do Flamengo e desses jogadores Filipe Luís em entrevista coletiva

O que mais ele disse?

Volta de BH e Pulgar para final e poupar: "O treinador quer ter uma dor de cabeça boa de ter todos os jogadores disponíveis e poder escolher entre os melhores. Sempre importante que todos voltem e concorram a uma vaga na equipe, ajudem o time. Todos eles estão dispostos a se recuperar e ajudar. Sou do pensamento firme que quanto mais o jogador joga, melhor fica. Não quis poupar ninguém hoje. Os jogadores que ficaram foi porque não estavam nas melhores condições de viajar. Acredito que todos os que jogaram somaram minutos, os que entraram também para ter ritmo. O corpo humano é uma máquina de adaptação. Se o jogador entra em campo, melhor ele fica e mais acostumado aos minutos também. O Erick teve os minutos, Evertton e Allan também. É importante para evoluírem"

Bruno Henrique: "Flamengo sempre tem semanas conturbadas. Isso é a essência. Falei com o Bruno sim. Assim que acordei fiquei sabendo da notícia e consegui falar com ele. Estava muito tranquilo, bem e sereno. Ele sabe que é inocente. É um pedido para respeitarmos a presunção da inocência porque é um dano à imagem dele muito grande. Depois pode ser que se arquive novamente esse caso, que já foi arquivado, e será um dano irreparável à imagem dele. Isso é perigoso. Vamos respeitar, esperar se resolver. O Flamengo tem todo interesse em resolver isso e temos plena confiança no Bruno Henrique porque é um cara íntegro. Esperamos que se resolva o quanto antes. Um cargo de liderança que temos claro que precisamos falar sobre o assunto."

Final: "A possibilidade de disputar esse título é porque o Tite me deixou essa herança. Desde que nasci sou fissurado em tentar conquistar títulos, ganhar medalhas e fazer história. As vezes consegue, as vezes não. É um privilégio disputar essa final tão sonhada"

Vitória: "Vitória é sempre importante. Com a camisa do Flamengo você sabe que independente de contra quem você joga ou o campeonato que for tem uma responsabilidade muito grande de representar uma nação. Pessoas que as vezes deixam de fazer algo para comprar um ingresso e assistir o Flamengo. Eles dão a vida pelo clube. Tem uma responsabilidade e um peso. Todo jogo você quer ganhar e essa vitória é muito importante porque sei que estamos representando bem os torcedores"

David Luiz: "O David é o tipo do jogador que faz o treinador ser melhor. O gol de falta que ele fez hoje não tenho nada a ver com isso, não treinamos, é uma genialidade dele. Estão aqui me elogiando, mas foi uma sacada dele. Isso demonstra o grande jogador que ele é e a liderança positiva que tem no grupo. Líder não se faz pela faixa de capitão ou discursos, se faz no dia a dia nas atitudes. Quando vê todos irem abraçar, demonstra a pessoa que é. Feliz por ele, porque voltou a ter minutos e foi muito importante. Continuará sendo importante até o momento que ficar no Flamengo"

Gol anulado: "Vi do campo no telão e entendo a anulação. Acho que o VAR veio para ajudar muito no impedimento. É muito injusto tomar gol de um time que está dois metros impedido. Da mesma forma que digo intervenção mínima, nas jogadas de impedimento tem que ser certeiras. É muita interpretação, não sei até onde vai a regra de como o Alex Sandro participou do lance, mas se estão cinco árbitros no VAR e decidiram anular o gol sem chamar o juiz, é porque estavam muito certos o que a regra diz. Não sou eu que vou debatê-los. Existem outras jogadas que podem melhorar, o VAR pode melhorar, eles sabem disso. Os árbitros estou gostando cada vez mais. Estão deixando o jogo rolar. Contra o Inter foi uma das melhores arbitragens. O Klaus que vai apitar é excelente, hoje também foi"

Atlético-MG: "Respeito máximo pelo Atlético, o grande time. Finalista da Libertadores. Grande treinador, joga um grande futebol. Será muito complicado. Estamos muito longe ainda dessa taça, assim como eles. Para mim está 50/50, teremos de fazer um jogo muito sólido. Os jogadores que não jogaram hoje não estavam em plenas condições. Existia algum risco. Visando a final, quem estava disponível entrou e jogou. Meu interesse não era poupar"

Pressão aumenta para o Atlético? "Pressão do Atlético é coisa deles, não tenho nada a ver com isso. Temos muita pressão aqui o Flamengo para analisar a pressão que eles podem ter. Eu acredito que é um time muito qualificado, elenco bem montado, jogadores importantes. Respeito máximo, o ambiente estará lindo. Eles e nós poderemos desfrutar disso. Os jogadores aqui são grandes e acostumados com esse ambiente. Espero que possa se repetir o mesmo nível do jogo"

Último jogo em Minas ele era jogador: "Estou vivendo tantas coisas esse ano. Hoje, por exemplo, lembrei do jogo contra o Atlético do ano passado que eu joguei. Também, quando cumprimentei o Diniz, pensei "caramba, admiração muito grande por ele". Foram muitos jogos contra ele, sofri muito. É muito difícil jogar contra os times do Diniz. Com o tempo, o trabalho dele vai se vendo cada vez melhor. Foram as coisas que passaram na minha cabeça hoje. Não lembrei do jogo do Cruzeiro, só lembrei da lateral que eu corria ali um pouco. Mas logo que começou o jogo, já penso nas correções que preciso fazer, nos meus jogadores. Como falei, eu vivo o momento."

Jogadores que ficaram fora: "Existem jogadores que sim, tem um certo risco. Estão no sacrifício, mas acredito que possamos ter a maior parte do elenco disponível. Ainda tenho esperança de que possamos contar com o Luiz Araújo. Cebolinha não chegou a tempo, Pedro e Viña também não. Mas tenho a esperança que Nico e Luiz Araújo estejam à disposição no domingo. Isso fortalece o elenco. Esses cinco que ficaram a princípio estão disponíveis para domingo"