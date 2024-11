Filipe Luís defende Bruno Henrique no Flamengo: 'Não deve nada a ninguém'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Filipe Luís saiu em defesa de Bruno Henrique. O atacante será titular e capitão do Flamengo no jogo diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira. O jogador pediu para viajar após a operação da Polícia Federal envolvendo uma acusação de manipulação de resultados.

O que aconteceu

Bruno conversou com Filipe antes da viagem. Ele reafirmou ao treinador e à direção do Fla ser inocente. Também se colocou à disposição para o jogo.

Primeiro partimos da presunção de inocência do Bruno. Ele se diz inocente, o STJD analisou esse caso e já arquivou. Ele não deve nada para ninguém, como ele mesmo disse. E quis jogar, quis vir. Ele está bem, está à disposição, com a cabeça boa, como um inocente faria. Confiamos nele, estamos sempre apoiando e queremos que isso seja resolvido o quanto antes. Filipe Luís ao Premiere

O jogador ainda não se pronunciou oficialmente. Internamente, porém, garantiu não ter forçado o cartão no jogo contra o Santos em novembro de 2023.

O Flamengo disse que vai apoiar as autoridades, mas também dará suporte a Bruno Henrique. "Desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência", diz a nota oficial.