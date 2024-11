Ex-Corinthians, Fabrício Oya é anunciado por time da 2ª divisão do Paulista

Do UOL, em São Paulo

Cria da base do Corinthians, o meio-campista Fabrício Oya vai jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista pelo Santo André em 2025.

O que aconteceu

O meio-campista foi anunciado pelo Santo André nesta quarta-feira (6). Ele assinou contrato apenas até o final do Paulistão A2 do próximo ano.

Fabrício Oya estava no Primavera-SP. Ele disputou a última edição da Copa Paulista pela equipe da cidade de Indaiatuba, fez sete jogos e marcou um gol. Antes, ele havia defendido o Azuriz-PR no começo do ano.

Oya é mais uma contratação de destaque do Santo André para a próxima temporada. O clube, campeão da Copa do Brasil em 2004, anunciou anteriormente o técnico Gilson Kleina.

Fabrício Oya começou a carreira no Corinthians e foi campeão da Copinha em 2017. Ele, no entanto, realizou apenas um jogo pela equipe profissional do Timão. Depois, passou por São Bento-SP, Oeste-SP, Torpedo Zhodino (BUL) e Caxias-RS.