Barça vence Estrela Vermelha com 'gol de sinuca' de Raphinha e show de Lewa

O Barcelona viu suas estrelas brilharem diante de um Estrela Vermelha apagado nesta quarta-feira (6), atropelou a equipe adversária por 5 a 2 e decolou na tabela da Champions League ao término da quarta rodada.

A noite foi de Lewandowski e Raphinha no estádio Maracana, em Belgrado. O polonês marcou dois gols, e o brasileiro deu uma assistência e foi às redes com um chute que lembrou uma tacada de sinuca. Iñigo Martínez e Fermín López marcaram os outros tentos do Barça. Silas e Milson descontaram para o Estrela Vermelha.

Koundé também foi destaque na partida. O lateral francês do Barcelona contribuiu com três assistências em lances bem parecidos.

O Barcelona escalou a tabela da Champions com a vitória. A equipe espanhola chegou aos nove pontos e assumiu a 6ª colocação — estava em 15°. O Estrela Vermelha segue sem pontuar na competição e aparece na 35ª posição, acima apenas do Slovan Bratislava.

As duas equipes voltam a campo pela Champions League no final do mês. O Barcelona recebe o Brest no dia 26, às 17h (de Brasília). No dia seguinte, o Estrela Vermelha recebe o Stuttgart, às 14h45. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada da competição.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve Raphinha protagonista mesmo sem marcar, e Barça na frente. Fora de casa, o Barcelona impôs seu estilo de jogo e tentou envolver o Estrela Vermelha. Raphinha foi o principal jogador da equipe, dando uma assistência e participando diretamente do lance do segundo gol. O Barça, no entanto, falhou em uma das suas principais armas: a linha de impedimento. Foi por uma demora nela que Silas marcou pelos donos da casa. Em outra ocasião, por outro lado, ela funcionou.

O Barcelona tratou de resolver o jogo logo no começo do segundo tempo, administrou, mas jogo terminou movimentado. A equipe visitante voltou pressionando e logo conseguiu encontrou dois gols — um com Lewandowski e outro com Raphinha — em jogadas parecidas. A vantagem criada no placar acabou com qualquer ímpeto do Estrela Vermelha, que sentiu o golpe e mal conseguiu assustar Iñaki Peña do outro lado. O cenário mudou na reta final da partida, quando as duas equipes jogaram mais soltas e conseguiram anotar mais um tento cada.

Lances importantes e gols

Não valeu! Maksimovic saiu cara a cara com Iñaki Peña e tocou para o fundo do gol. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento do jogador do Estrela Vermelha.

Iñigo Martínez abre o placar para o Barcelona: 1 x 0. Raphinha cobrou falta da esquerda e cruzou com precisão na cabeça de Iñigo Martínez. Na segunda trave, o defensor cabeceou cruzado para vencer o goleiro adversário.

Iñigo Martínez comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Estrela Vermelha na Champions Imagem: PEDJA MILOSAVLJEVIC/AFP

Quase gol olímpico. Raphinha ousou em cobrança de escanteio e bateu bem fechado. A bola beijou a trave esquerda de Ilic e não entrou.

Silas empata o jogo: 1 x 1. Silas tabelou com Ndiaye e saiu cara a cara com Iñaki Peña. Ele mostrou tranquilidade cara a cara com o goleiro do Barça e deu um toquinho por cima para marcar.

Silas comemora gol marcado pelo Estrela Vermelha contra o Barcelona na Champions League Imagem: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Lewandowski recoloca o Barça à frente: 2 x 1. Pedri recebeu dentro da área e fez o pivô para Raphinha. O brasileiro bateu firme, cruzado, mas viu o chute bater na trave. No rebote, Lewandowski só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Inacreditável, Lewandowski. O polonês perdeu uma chance claríssima no começo do segundo tempo. Raphinha invadiu a área pela direita e tocou para o meio. Lewandowski dominou na marca do pênalti e bateu no canto esquerdo, tirando de Ilic. Porém, tirou demais e mandou para fora.

Lewa não perdoa e amplia: 3 x 1. Koundé foi acionado pelo lado direito da área e tocou para o meio. Lewandowski, de coxa, só teve o trabalho de completar para as redes.

Lewandowski comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Estrela Vermelha na Champions League Imagem: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Raphinha dá tacada de sinuca e vitória vira goleada: 4 x 1. Em nova jogada pela direita, Koundé tocou para trás e encontrou o brasileiro que, da entrada da área, bateu firme, rasteiro, no cantinho esquerdo do Ilic, que ficou só olhando.

Fermín López deixa o dele de biquinho: 5 x 1. Mais uma vez, Koundé fez jogada pela direita e tocou para o meio. Fermín López dominou, mas a bola ficou muito próxima ao pé. Ele arrumou um jeito e finalizou de bico no cantinho.

Milson faz golaço e desconta para o Estrela Vermelha: 5 x 2. Milson recebeu pelo bico esquerdo da área, encarou Koundé e levou para a perna direita. Ele arriscou chute colocado, encobriu Iñaki Peña e marcou um golaço.

Na trave! Fermín López tentou resposta imediata ao gol sofrido e quase marcou um golaço. Ele arriscou chute colocado com a perna direita, mas viu a bola beijar a trave.

FICHA TÉCNICA

ESTRELA VERMELHA 2 x 5 BARCELONA

Data e horário: 06 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Competição: 4ª rodada da Champions League

Local: Maracana, em Belgrado (SRV)

Árbitro: Espen Eskash (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Izak Elias Bashevkin (NOR)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Gols: Iñigo Martínez (12'/1°T), Silas (26'/1°T), Lewandowski (42'/1°T), Lewandowski (7'/2°T), Barcelona (9'/2°T), Fermín López (31/2°T), Milson (38'/2°T)

Cartões amarelos: Ndiaye, Spajic (EVR)

Estrela Vermelha: Ilic; Seol, Spajic, Djiga e Rodic (Milson); Elsnik, Krunic e Kanga (Ilic); Silas (Prutsev), Maksimovic (Dálcio) e Ndiaye (Katai). Técnico: Vladan Milojevic

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí (Domínguez), Iñigo Martínez e Martin; De Jong (Gavi), Casadó e Pedri (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha (Dani Olmo) e Lewandowski (Pau Victor). Técnico: Hansi Flick