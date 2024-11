Dudu iguala Velloso em ranking de atletas com mais jogos na história do Palmeiras

Dudu chegou a seu jogo de número 458 pelo Palmeiras ao entrar em campo na última segunda-feira, no clássico contra o Corinthians. Com isso, o ídolo palmeirense igualou-se ao ex-goleiro Velloso na 15ª posição do ranking de atletas com mais jogos na história do clube.

E, no duelo contra o rival, apenas da derrota por 2 a 0, Dudu foi um dos pontos positivos da partida. Abel acionou o atacante aos 10 do segundo tempo, colocando-o na vaga de Felipe Anderson. Com postura ofensiva, Dudu foi para cima e teve até chance de marcar um gol, além de ter sofrido a falta cobrada por Gabriel Menino no travessão.

O camisa 7 não tem tido uma temporada fácil. Ele ainda tenta retomar sua melhor fase, e suas últimas aparições tem dado boa impressão. Depois de se recuperar de lesão no joelho, Dudu voltou a ser relacionado em junho e, logo em seguida, teve um período turbulento após negociações com o Cruzeiro.

Depois, em agosto, precisou passar por um processo de recondicionamento físico. Neste ano, Dudu disputou 15 jogos, três como titular, mas ainda não participou diretamente de gols. O mais próximo foi na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, quando sofreu o pênalti que deu a vitória ao Verdão, convertido por Veiga.

Do atual elenco, Dudu é o atleta com mais jogos e o segundo com mais gols, com 88, atrás apenas de Raphael Veiga, que atingiu o 100° nesta temporada. No último fim de semana, o atleta recebeu das mãos de Ademir da Guia uma homenagem aos 450 jogos, atingido em julho deste ano.

Com duas passagens pelo Palmeiras, conquistou 12 títulos: uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).