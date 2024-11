Derrota do Bahia mantém freguesia de Ceni contra o São Paulo; veja retrospecto

Não foi desta vez que Rogério Ceni, enfim, conquistou sua primeira vitória contra o São Paulo. Nesta terça-feira, o Tricolor paulista venceu o Bahia por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro, e manteve a freguesia do treinador.

Agora são 11 confrontos de Ceni contra o São Paulo desde que e tornou técnico de futebol, somando dois empates e nove derrotas - aproveitamento de somente 6,1%.

Desses 11 jogos, quatro foram duelos mata-mata. Em 2020, Rogério Ceni enfrentou o São Paulo como técnico do Fortaleza, nas oitavas de final da Copa do Brasil, amargando a eliminação nos pênaltis. Nas quartas de final do torneio, ele já estava à frente do Flamengo e novamente encarou o Tricolor, levando a pior mais uma vez.

Essa foi a terceira oportunidade que Ceni enfrentou o São Paulo desde que deixou o clube, em 2023. No ano passado, já comandando o Bahia, foi derrotado por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. Em 2024, o treinador perdeu por 3 a 1, no Morumbis, e por 3 a 0, em Salvador.

Abaixo, o retrospecto completo de Rogério Ceni contra o São Paulo como treinador:

2019



Fortaleza 0 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro



São Paulo 2 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro

2020



São Paulo 1 x 0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro



Fortaleza 3 x 3 São Paulo - oitavas de final da Copa do Brasil



São Paulo 2 (10) x (9) 2 Fortaleza - oitavas de final da Copa do Brasil



Flamengo 1 x 2 São Paulo - quartas de final da Copa do Brasil



São Paulo 3 x 0 Flamengo - quartas de final da Copa do Brasil



São Paulo 2 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro

2023



Bahia 0 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro

2024



São Paulo 3 x 1 Bahia - Campeonato Brasileiro



Bahia 0 x 3 São Paulo - Campeonato Brasileiro