David Luiz decide, Flamengo vence Cruzeiro e se mantém no G4 antes da final

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo foi mais eficiente e venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, no último jogo antes da final da Copa do Brasil. A partida foi válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os cariocas terminaram com seis jogadores amarelados.

David Luiz foi o autor do gol, em cobrança de falta, já no segundo tempo. Foi o quarto dele com a camisa do Fla, o terceiro nesta temporada.

O resultado mantém o Fla no G4. A equipe chega aos 58 pontos. O Fortaleza, em terceiro, tem 60. O líder Botafogo soma 67. O Cruzeiro é o oitavo, com 44. A distância para o G6 é de 10 pontos.

Os times voltam a entrar em campo no final de semana. O Flamengo tem a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético-MG na Arena MRV no domingo, às 16h — os cariocas venceram a ida por 3 a 1. O Cruzeiro encara o Criciúma no sábado, às 19h, pelo Brasileirão.

Diniz segue sem vencer com o Cruzeiro no Brasileiro. Ele tem apenas um resultado positivo, na semifinal da Sul-Americana. O Flamengo não perde para os mineiros no Brasileiro há nove anos. São 13 jogos, com 11 vitórias e dois empates.

Uma organizada do Cruzeiro homenageou José Victor Miranda, morto em uma emboscada realizada pela Mancha Verde. A Máfia Azul estendeu uma faixa e um bandeirão na Arena Independência. Esse foi o primeiro jogo em casa do clube desde a emboscada da organizada do Palmeiras em 27 de outubro.

O Fla não terá Allan no próximo jogo do Brasileirão. O volante estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo, além de ser expulso já nos acréscimos. Ele desfalca a equipe contra o Atlético-MG na quarta-feira e diante do Cuiabá após a Data Fifa.

Como foi o jogo

Faltaram finalizações de perigo no primeiro tempo. O Cruzeiro foi melhor na parte inicial do jogo, controlando a posse. No entanto, não conseguiu chegar com tanto perigo, exceto por uma chance de Villalba. Houve intensidade e dinâmica, mas as chances foram escassas. A Raposa não conseguiu aproveitar a fragilidade na esquerda da defesa rubro-negra.

O Flamengo equilibrou e melhorou na segunda metade antes do intervalo. Filipe Luís gostou mais do que viu em campo. Bruno Henrique foi o jogador mais perigoso do ataque rubro-negro, mas não conseguiu marcar. Faltou melhor pontaria e acertar o último passe. Allan e Ayrton Lucas, novidades nesse time misto, destoaram e foram os piores.

Os dois times fizeram mudança no mesmo setor na volta para o segundo tempo, mas o Flamengo se aproveitou de um lance específico para abrir o placar. Vendo a barreira desprevenida, David Luiz bateu a falta rápido, no meio do buraco da barreira, e marcou, enfim, o gol de falta que tanto buscou desde a chegada ao Rio. Isso fez o Cruzeiro se adiantar todo, e Diniz acionou Lautaro Díaz para tentar chegar com perigo na frente.

A principal jogada do Cruzeiro era de fora da área, mas a equipe seguiu tentando até o fim. Já bem cansado, o Fla chegava menos ao ataque. Bruno Henrique foi substituído aos 33 minutos e foi ovacionado pela torcida do Flamengo. A partida ficou mais tensa e disputada, com direito até a discussões acaloradas entre os jogadores. Aos 37, Alcaraz teve um gol anulado por impedimento, o que gerou muitas reclamações do time carioca. Diniz apostou em tudo que pôde em termos ofensivos na reta final. Ainda deu tempo de Allan ser expulso pelo segundo cartão amarelo.

Lances importantes

Que chance. Aos oito minutos do primeiro tempo, após falta levantada, Villalba ficou com a sobra e arriscou um chute cruzado. Rossi se esticou para espalmar.

A primeira. Aos 21, Matheus Gonçalves dominou pela direita, tabelou com Plata e arriscou o chute colocado de fora da área. Cássio pegou com segurança e saiu jogando.

Na trave. Aos 23, Bruno Henrique foi lançado por David Luiz na direita, ganhou a disputa com Marlon e acertou a trave.

Quase. Aos 40, Rossi lançou Bruno Henrique em alta velocidade, driblou João Marcelo e invadiu a área. Ele tentou o passe cruzado, mas ninguém do Fla chegou.

Foi bem. No primeiro minuto do segundo tempo, Fabrício Bruno rebateu, e a bola sobrou para William. Ele emendou um voleio de direita, mas mandou por cima do gol de Rossi.

0x1. Aos sete, David Luiz pegou a barreira desprevenida em cobrança de falta e mandou direto para o fundo do gol.

Para fora. Aos 11, Bruno Henrique recebeu cruzamento e tentou o cabeceio, mas estava desequilibrado e mandou para fora.

Subiu. Aos 18, William pegou o rebote de um cruzamento e arriscou o chute da entrada da área. A bola foi por cima do gol de Rossi.

Incrível. Aos 25, Barreal bateu firme de fora da área, e Rossi defendeu. No rebote, Kaio Jorge ficou com o gol livre, mas conseguiu mandar para fora.

Assustou. Aos 30, Lucas Romero arriscou da intermediária, a bola desviou em Allan e foi para escanteio.

Ufa. Aos 31, após escanteio, Villalba ajeitou de cabeça para Kaio Jorge dentro da área. Ele cabeceou livre, mas fraco nas mãos de Rossi.

Não valeu. Aos 37, Alcaraz cobrou o escanteio, mas a zaga afastou a bola justamente na direção dele. O meia pegou de primeira e chutou no fundo da rede, surpreendendo Cássio. O lance foi anulado porque o camisa 37 estava impedido.

Ficha técnica

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo - Brasileirão

Data e hora: 6 de novembro de 2024

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Árbitro de vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Marlon, Villalba (CRU), Plata, David Luiz, Evertton Araújo, Allan, Alex Sandro, Rossi (FLA)

Cartões vermelhos: Allan (FLA)

Gols: David Luiz (aos 7 minutos do segundo tempo)

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace (Barreal), Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Lautaro Díaz); Gabriel Veron (Vital) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz (Léo Pereira), Fabrício Bruno, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Allan, Erick Pulgar (Evertton Araújo), Alcaraz; Plata, Bruno Henrique (Lorran) e Matheus Gonçalves (Michael). Técnico: Filipe Luís.