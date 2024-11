Com vitórias seguidas no Brasileiro, Corinthians passa a ter vaga para a Sul-Americana no radar

O Corinthians vive um momento diferente no Campeonato Brasileiro. Apesar da curta distância para a zona de rebaixamento, o Timão engatou três vitórias na liga nacional e passou a ter no radar uma possível vaga para a Copa Sul-Americana de 2025.

A classificação para o torneio continental seria de extrema importância para o calendário do clube na próxima temporada, já que o time tem poucas chances de se classificar para a Libertadores, e consequentemente para a Copa do Brasil, no cenário atual. Se não conseguir vaga para a Sul-Americana, o Corinthians só vai disputar Campeonato Paulista e Brasileiro em 2025.

Com o triunfo sobre o Palmeiras na última segunda-feira, o Corinthians pulou para a 13ª posição do Brasileiro, com 38 pontos, quatro a mais em relação ao Athletico-PR, que abre o Z4.

O Brasil possui seis vagas para a Copa Sul-Americana. Como os seis primeiros colocados do Brasileirão se classificam para a Copa Libertadores (quatro de forma direta e dois para as primeiras fases), as vagas de 7º ao 12º lugar asseguram participação na segunda principal competição do continente.

Porém, o cenário pode mudar. Se o Botafogo vencer o Atlético-MG na final da Libertadores, o Flamengo bater o Galo na decisão da Copa do Brasil e o Cruzeiro triunfar contra o Racing na Copa Sul-Americana, abre-se espaço para um G-9 na liga nacional, por exemplo. Assim, do 10º ao 15º colocado, todos os times teriam participação assegurada na Sul-Americana de 2025.

O Corinthians tem condições matemáticas até de conseguir vaga na Copa Libertadores, mas para isso precisaria fazer uma campanha praticamente impecável até o final do Brasileiro, e ainda contar com uma combinação de resultados favorável.

Mesmo com a possibilidade de conquistar vaga para torneios continentais, o clube entende que antes precisa eliminar qualquer chance de rebaixamento. O próximo passo para assegurar a permanência na elite do futebol brasileiro é conseguir um bom resultado contra o Vitória, no próximo sábado, no Barradão.