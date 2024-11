Com time reserva, Atlético-MG perde do Atlético-GO e amarga segunda derrota seguida no Brasileirão

Nesta quarta-feira, com o time praticamente todo reserva, o Atlético-MG sofreu um gol no fim do jogo e foi derrotado pelo Atlético-GO, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, pelo encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Janderson fez o gol que selou o revés do Galo em Goiânia.

O resultado fez com que o Atlético-MG amargasse o terceiro jogo seguido sem vencer no Brasileirão, sendo essa a segunda derrota consecutiva. O Galo se manteve na 10ª colocação, permanecendo com 41 pontos. Já o Atlético-GO, apesar da vitória, segue na lanterna do torneio, indo aos 25 pontos.

Os times, agora, voltam a campo por competições distintas. Buscando o tri, o Atlético-MG encara o Flamengo no duelo de volta da grande final da Copa do Brasil. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O Galo precisará de uma virada para sagrar-se campeão, já que perdeu o jogo de ida por 3 a 1.

Do outro lado, o Atlético-GO também retorna a campo no fim de semana. O Dragão recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, às 19h, no Antônio Accioly, pela 33ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Com 17 minutos do relógio, o Atlético-MG armou sua primeira chegada ao gol. Bruno Fuchs lançou Bernard pelo lado esquerdo. O meia recebeu e cruzou rasteiro. Vargas dominou na pequena área e finalizou, parando em defesa do goleiro Ronaldo. Após o lance, porém, foi marcado o impedimento.

Aos 26 minutos, foi a vez do Atlético-GO responder e finalizar ao gol. Derek recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu de fora da área, mas o goleiro Gabriel Delfim estava atento e fez boa defesa para evitar o gol dos donos da casa.

Quatro minutos depois, o Atlético-GO criou uma nova oportunidade. Alejo Cruz cobrou falta para dentro da área e Luiz Fernando subiu mais alto que a zaga do Atlético-MG para cabecear, mas Gabriel Delfim espalmou.

Com 42 minutos no relógio, o Atlético-MG voltou a ameaçar o gol do Dragão. Alisson recebeu do lado direito, cortou para o meio dentro da área e finalizou no contrapé do goleiro Ronaldo, que caiu para fazer a defesa.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-MG voltou com tudo e quase abriu o placar. Alisson cruzou para a pequena área e Ronaldo espalmou. Rubens pegou a sobra de dentro da área e chutou de primeira, porém mandou pela linha de fundo.

Aos oito minutos, o Atlético-MG tentou levar perigo novamente e ficou próximo de marcar. Rubens cruzou para a segunda trave e Igor Rabello cabeceou, mas o goleiro Ronaldo fez grande defesa para impedir o gol do Galo. Com 17 minutos, Arana arriscou de fora de área e Ronaldo defendeu novamente.

O Atlético-MG não desistiu e seguiu na busca pelo gol. Aos 34 minutos, Palacios recebeu lançamento em velocidade, invadiu a grande área e bateu cruzado, rasteiro, mas não acertou o alvo e viu a bola ir para fora.

E já perto do fim do jogo, com 43 minutos no relógio, o Atlético-GO inaugurou o marcador. Baralhas enfiou linda bola para Janderson dentro da área. O atacante chutou rasteiro na saída do goleiro Gabriel Delfim e selou a vitória do Dragão em casa.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Data: 6 de novembro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h (de Brasília)



Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Árbitro: Jonathan Benkenstein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Philip Bennett (RJ)

GOL: Shaylon, aos 43? do 2ºT (Atlético-GO)



Cartões amarelos: Paulo Vitor e Otávio (Atlético-MG) / Maguinho e Gonzalo Freitas (Atlético-GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Luiz Felipe, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Rhaldney), Baralhas e Alejo Cruz (Janderson); Lacava (Shaylon), Derek (Hurtado) e Luiz Fernando.



Técnico: Anderson Gomes

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Saraiva, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens (Arana); Fausto Vera, Paulo Vitor (Otávio) e Bernard (Palacios); Alisson, Vargas (Zaracho) e Deyverson (Alan Kardec).



Técnico: Gabriel Milito