Com novidades, Palmeiras treina sob forte chuva e pode ter mudança contra o Grêmio

O elenco do Palmeiras treinou na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e seguiu preparação para o duelo com o Grêmio, marcado para esta sexta, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade, realizada sob a forte chuva que caiu na capital paulista, contou com novidades no gramado.

O atacante Lázaro, em cronograma individualizado em razão de dores no joelho esquerdo, realizou parte do treino ao lado do grupo. Já o lateral Piquerez, em transição física, fez trabalho à parte com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

A equipe realizou uma atividade focada em posse de bola em espaço reduzido, com objetivos traçados pelo técnico do time, Abel Ferreira.

O treinador ainda tem uma sessão de treino para definir a equipe que irá a campo. Palmeiras e Grêmio se encaram às 21h30 desta sexta-feira, no Allianz Parque.

O Verdão não possui nenhum desfalque para a partida e deve ter força máxima em campo. Uma possível alteração na equipe titular é o retorno de Murilo, que se recuperou de lesão e ficou no banco no Derby.

Segundo colocado do Brasileirão, o Palmeiras vem de dois tropeços e viu o título nacional ficar mais distante. O time, no momento, está seis pontos atrás do líder da competição, Botafogo.