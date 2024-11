Com Bruno Henrique, Flamengo bate Cruzeiro, mantém jejum de Diniz no Brasileiro e volta ao G4

O Flamengo deixou a disputa da Copa do Brasil de lado na noite desta quarta-feira e visitou o Cruzeiro, na Arena Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gol de David Luiz, de falta, o Rubro-Negro alcançou a marca de nove partidas sem perder da Raposa. Bruno Henrique, investigado por envolvimento com apostas esportivas, foi titular no duelo.

Com a vitória, o Flamengo voltou a ocupar a quarta posição na tabela do Brasileiro, com 58 pontos. Já o Cruzeiro, que não vence há sete rodadas, segue na oitava posição, com 44.

O Flamengo só voltará a jogar pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, dia 13, contra o Atlético-MG, no Maracanã. Antes disso, no domingo, contra o mesmo Galo, jogará na Arena MRV a segunda e decisiva partida da final da Copa do Brasil. Já o Cruzeiro entra em campo no próximo sábado, contra o Criciúma, no Mineirão.

FFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMM DE PAAAAPOOOO NO INDEPENDÊNCIA! COM GOLAÇO DE FALTA DE DAVID LUIZ, O MENGÃO VENCE O CRUZEIRO POR 1 A 0! MAIS TRÊS PONTOS NA CONTA DO MAIS QUERIDO! VVVAAAAMMMOOOS, FLAMMEEENNGOOOOOOO#CRUxFLA #VAMOSFLAMENGO pic.twitter.com/aIts6237gv ? Flamengo (@Flamengo) November 7, 2024

Flamengo e Cruzeiro fizeram um primeiro tempo de muita intensidade e correria. Os donos da casa foram mais incisivos nos primeiros minutos e ensaiaram uma pressão sobre o Rubro-Negro. Aos 8 minutos, Villalba arriscou um chute de fora da área pelo lado direito e obrigou Rossi a se esticar para jogar para escanteio.

Os cariocas conseguiram superar o primeiro momento do Cruzeiro e equilibraram as ações a partir do 20 minutos, chegando, inclusive, a criar as duas maiores chances de gol da primeira etapa. Aos 23, David Luiz lança Bruno Henrique, que entrou na área, se livrou do marcador e, quase sem ângulo, acertou a trave de Cássio.

Aos 40 minutos, novamente foi dos pés de Bruno Henrique que o placar quase foi inaugurado. O camisa 27 recebeu lançamento do goleiro Rossi na ponta esquerda e partiu em velocidade. Após driblar o marcador, entrou na área e chutou em cima de Cássio, que defendeu com os pés. A bola atravessou a pequena área mas Matheus Gonçalves não alcançou.

O segundo tempo começou com o Flamengo abrindo o placar. Aos 5 minutos, Bruno Henrique avançou pela direita e foi derrubado por Marlon próximo da linha da área. Na cobrança, a barreira se adiantou e os jogadores do Fla chamaram a atenção do juiz, que arrumou o posicionamento e autorizou a cobrança. David Luiz se aproveitou do momento de confusão na barreira e cobrou rápido, colocado, e Cássio não conseguiu evitar o gol.

Fernando Diniz, que já havia trocado Walace por Barreal no intervalo, tirou o meia Matheus Pereira, que não fazia bom jogo, pelo atacante Lautaro Díaz.

Com a vantagem, o Flamengo recuou e o Cruzeiro passou a pressionar em busca do empate. Aos 25 minutos, a Raposa teve sua melhor oportunidade até então no jogo. Barreal acertou um balaço de fora da área, próximo da meia-lua, e Rossi defendeu mas deu rebote. A bola sobrou para Kaio Jorge na área, mas o camisa 19, com o goleiro ainda se levantando, mandou longe do gol.

O duelo foi aumentando de tensão em seu final, com os atletas nervosos em campo. Aos 37, o Flamengo chegou ampliou a vantagem no placar, num chute de Alcaraz, mas o VAR apontou impedimento no lance e o gol foi anulado.

Aos 49 minutos, o Flamengo perdeu Allan, expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 0 X 1 FLAMENGO

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



Data: quarta-feira, 6 de novembro de 2024



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)



VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)



Cartões amarelos: Marlon, Villalba (Cruzeiro); Plata, David Luiz, Evertton Araújo, Allan, Alex Sandro, Rossi (Fla)



Cartão vermelho: Allan



Gol:



FLAMENGO: David Luiz, aos 7, Alcaraz, aos 37 min do 2º tempo

CRUZEIRO: Cássio, William, Villalba, João Marcelo e Marlon; Walace (Barreal), Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Pereira (Lautaro Díaz) e Matheus Henrique; Gabriel Veron (Mateus Vital) e Kaio Jorge



Técnico: Fernando Diniz

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar (Evertton Araújo), Allan, Alcaraz e Matheus Gonçalves (Michael); Bruno Henrique (Lorran) e Gonzalo Plata



Técnico: Filipe Luis