Bernard lamenta falta de capricho do Atlético-MG em derrota no Brasileiro e comenta retorno após lesão

Na noite desta quarta-feira, o time reserva do Atlético-MG foi derrotado pelo lanterna Atlético-GO na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais da partida, Janderson anotou o gol que selou o revés do Galo no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Após a partida, o meia-atacante Bernard lamentou a falta de capricho do Atlético-MG. A equipe mineira criou oportunidades para sair na frente no placar, mas pecou em finalizações e em passes no terço final do campo.

"Tivemos algumas oportunidades, mas estávamos pecando muito no último terço em alguns momentos, seja com passes ou cruzamentos. Isso acaba tirando as oportunidades em que a gente poderia ter criado um pouquinho mais. Acredito que poderíamos ter caprichado um pouco mais nesses quesitos. Infelizmente, não conseguimos e acabamos pagando por isso no final", disse em entrevista ao Premiere.

O confronto marcou o retorno de Bernard ao time do Atlético-MG depois de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, que o tirou de combate por pouco mais de um mês. O jogador disse estar se sentindo bem e preparado para ajudar a equipe nessa reta final de temporada.

"Estou bem, estou me sentindo bem. É uma lesão que era um pouquinho mais complicada. Até nessa volta, você acaba sentindo um pouquinho de dor, mas estou me sentindo bem. Hoje me senti bem, sem dores. Tenho trabalhado, trabalhei bem forte para poder estar de volta nesses momentos decisivos e poder ajudar o Atlético-MG da melhor forma possível", concluiu o atleta.

A derrota para o Atlético-GO já é passado para o Atlético-MG de Bernard, que tem uma decisão pela frente neste fim de semana. O Galo recebe o Flamengo no jogo de volta da grande final da Copa do Brasil, às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

O Atlético-MG precisará de uma virada histórica para conquistar o tricampeonato da Copa do Brasil. O time mineiro perdeu para o Rubro-Negro carioca por 3 a 1 no Maracanã, no duelo de ida, e terá que vencer por três ou mais gols de diferença se quiser levar o título no tempo normal.