Bahia se reapresenta após derrota para o São Paulo e começa a pensar no Juventude

Após a derrota para o São Paulo na última terça-feira, o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo na tarde desta quarta-feira e já começou a pensar no duelo contra o Juventude.

Os jogadores titulares contra o São Paulo não foram ao campo e realizaram uma atividade entre fisioterapia e academia. Os demais atletas foram divididos em dois times no campo 2 para um treino técnico, em espaço reduzido. O trabalho teve regras de passes e finalizações.

Na sequência, o treinador Rogério Ceni comandou outro exercício técnico. Em metade do campo e com duas traves, ele dividiu os jogadores em duas equipes mais uma vez, desta vez, com um coringa.

Desfalques contra o São Paulo, Biel, Rezende e Iago Borduchi seguiram seus cronogramas de recuperação física. O primeiro, inclusive, participou da primeira etapa do treino com os demais companheiros e depois fez uma atividade física especial.

O Tricolor de Aço volta a treinar na manhã desta quinta-feira. A equipe vem pressionada pela torcida e já não vence há quatro partidas, ocupando a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados.

Juventude e Bahia se enfrentam no Alfredo Jaconi no próximo sábado, às 19h (de Brasília). O jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.