Atlético-GO vence no fim, e Atlético-MG tropeça antes de decisão com Fla

Mesmo sem muitas pretensões no Brasileirão, o Atlético-GO aproveitou um Atlético-MG repleto de reservas e bateu o adversário por 1 a 0 nesta quarta-feira (6), no estádio Antônio Accioly, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Janderson marcou o único gol do jogo em Goiânia já nos minutos finais. O atacante saiu do banco durante a etapa final para dar a vitória ao Dragão.

O Atlético-MG foi a campo repleto de reservas. A equipe mineira enfrenta o Flamengo no domingo (10), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. O Galo foi derrotado por 3 a 1 na ida.

O Atlético-GO, apesar de chances matemáticas, está a algumas rodadas de ter o rebaixamento decretado. O próprio presidente Adson Batista já afirmou que a equipe está rebaixada e já pensando em 2025.

O resultado deixou o Atlético-MG com 41 pontos, na 10ª colocação do Brasileiro. O Galo viu São Paulo (54) e Internacional (56) abrirem vantagem na luta pelo G6. Se terminarem longe dos primeiros colocados e não ganharem a Copa do Brasil ou a Libertadores, os mineiros não irão à principal competição continental em 2025.

O Dragão chegou aos 25 pontos e segue na lanterna da competição. O Bragantino, primeiro time fora do Z4, tem 35 pontos somados faltando seis rodadas para o fim do Brasileirão.

As duas equipes voltam a jogar pelo Brasileirão em datas diferentes. O Atlético-GO encara o Bragantino, em casa, no sábado (9), às 19h. O Atlético-MG visita o Flamengo no dia 13, às 20h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi arrastado e de poucas chances claras em Goiânia. Em casa, o Atlético-GO foi ligeiramente superior diante de um Atlético-MG todo reserva. Ambas as equipes só foram mais incisivas quando as jogadas aconteceram pelos lados, com Lacava e Alisson. Mesmo assim, nada que fosse suficiente para superar os goleiros de lado a lado. A etapa ficou marcada por uma chateação: Paulo Vitor, do Galo, recebeu um cartão amarelo com cinco minutos e foi substituído aos 29. O meio-campista não escondeu a chateação no banco de reservas.

O segundo tempo manteve o ritmo do primeiro, mas o banco fez a diferença para o Atlético-GO. Apesar das mexidas parecerem favoráveis ao Atlético-MG, que contou com alguns titulares na etapa final, foram as mudanças do Dragão que fizeram a diferença. Janderson saiu dos reservas, mostrou ter estrela e deu a primeira vitória aos goianos após pouco mais de um mês — a última aconteceu contra o Fluminense, no dia 29 de setembro.

Lances importantes e gols

Delfim faz defesa segura. Derek recebeu com espaço pelo lado direito, levou para o meio e arriscou chute firme de esquerda. Gabriel Delfim voou no canto direito e conseguiu encaixar.

Delfim de novo! Luiz Fernando apareceu entre os defensores do Atlético-MG na área e conseguiu completar cobrança de falta com a cabeça. Gabriel Delfim mostrou tempo de reação e espalmou para escanteio.

Ronaldo evita o primeiro do Galo. Alisson recebeu pela direita, encarou Maguinho e levou para o meio. O meio-campista tentou finalizar no contrapé de Ronaldo, mas o goleiro foi bem e encaixou no canto esquerdo.

Quase o primeiro do Galo. A equipe visitante assustou logo no começo do segundo tempo. Ronaldo afastou cruzamento de soco, mas a bola ficou para Rubens. O lateral do Atlético-MG finalizou de primeira, e Deyverson tentou desviar de letra, mas a bola passou por ele e saiu pela linha de fundo.

Ronaldo faz milagre! Deyverson recebeu cruzamento na área e subiu mais que a defesa na segunda trave. O camisa 9 conseguiu cabecear firme para o chão, mas Ronaldo caiu rapidamente e conseguiu fazer a defesa.

Uma lá, uma cá. O Atlético-GO assustou em chegada de Luiz Fernando, que recebeu pela esquerda, passou pela marcação e finalizou próximo à trave de Gabriel Delfim. Em seguida, foi a vez de Palacios dar a resposta, em chute cruzado e que assustou Ronaldo.

Janderson coloca o Atlético-GO na frente: 1 x 0. O camisa 19 apareceu pela direita e recebeu passe de Baralhas. Cara a cara com Gabriel Delfim, apenas tocou cruzado na saída do goleiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 0 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 06 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Gol: Janderson (44'/2°T)

Cartões amarelos: Paulo Vitor, Otávio (CAM), Maguinho, Gonzalo Freitas (ACG)

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Luiz Felipe, Alix e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Rhaldney), Baralhas e Alejo Cruz (Shaylon); Lacava (Janderson), Luiz Fernando e Derek (Hurtado). Técnico: Anderson Gomes

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Saravia, Igor Rabello, Bruno Fuchs e Rubens (Guilherme Arana); Paulo Vitor (Otávio), Alisson, Fausto Vera e Bernard (Palacios); Vargas (Zaracho) e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito