Artur Jorge elogia postura do Botafogo em vitória sobre o Vasco

Nesta terça-feira, o técnico Artur Jorge analisou em coletiva de imprensa a vitória do Botafogo sobre o Vasco por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador elogiou a postura da equipe e revelou o que espera do time na reta final da temporada.

"Era importante continuar faminto. Nós não podemos deixar com que aquilo que tem sido o sucesso recente interferir na nossa ambição. Nós temos ainda seis jogos no campeonato e mais uma final de Libertadores para fazer. Temos que manter essa atitude e ambição. Nós queremos dar continuidade a ter este desempenho, a mentalidade que existe dentro do grupo. É que está insaciável e incansável em busca do objetivo", disse.

O MEU SANGUE FERVE POR VOCÊ! ??? BOTAFOGO DÁ SHOW NO NILTON SANTOS E VENCE O CLÁSSICO POR 3 A 0! SAVARINO, LUIZ HENRIQUE E JÚNIOR SANTOS MARCARAM PARA O GLORIOSO! VAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS, MEU FOGÃO! ?? #SANGUEALVINEGRO pic.twitter.com/qS3rdobPwx ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 6, 2024

O Glorioso venceu cinco dos seis clássicos nesta edição do Brasileirão. Na coletiva, Artur Jorge destacou a importância de um placar positivo nesses confrontos diante dos rivais.

"O campeonato não se faz de clássicos, mas é importante poder ter o registro vencedor e uma taxa de aproveitamento grande em função daquilo que é a consistência que nós temos e teremos que ter ao longo do campeonato. Para muitos, quase que um clássico vale quatro pontos, que são os três da vitória, mais um do emocional", afirmou.

Com o resultado, o Botafogo aumenta sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, somando ao todo 67 pontos, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado.

O Fogão volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Cuiabá, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.