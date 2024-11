Aníbal vê derrota no Derby como passado e diz que Palmeiras brigará "até o fim" no Brasileiro

Mesmo dois dias após o Derby, o revés para o Corinthians ainda é pauta no Palmeiras. O volante Aníbal Moreno, que foi titular no jogo, lamentou a derrota e disse que é "difícil perder um clássico", mas tratou como passado e pede foco no próximo compromisso da equipe, contra o Grêmio.

"A verdade é que estávamos com muita gana de conseguir os três pontos no Derby. Lamentavelmente, o resultado foi ruim para nós. Mas já foi, a gente já mudou a cabeça e estamos focados agora no jogo contra o Grêmio. É difícil e ruim perder um Derby, mas temos mais jogos pela frente e o próximo será contra o Grêmio", afirmou.

Segundo colocado do Brasileirão, o Palmeiras vem de dois tropeços e viu o título nacional ficar mais distante. O time, no momento, está seis pontos atrás do líder da competição, Botafogo.

Apesar da distância, Aníbal Moreno diz que o Verdão irá brigar "até o fim" pelo título. Ele ressaltou a força da equipe em seus domínios e pediu apoio da torcida na reta final da Série A.

"Ainda temos seis jogos pela frente, vamos brigar até o fim e, se Deus quiser, vai dar certo. Hoje em dia, no Brasileirão, todos os times são fortes, a briga é forte e sabemos que nenhum jogo é fácil. Temos que lutar e conseguir os três pontos dentro de casa com a nossa torcida. Nossa torcida é muito grande e vai nos ajudar até o fim. Estaremos juntos dentro do Allianz Parque para somar mais três pontos", concluiu.

O elenco do Palmeiras treinou na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e seguiu preparação para o duelo com o Grêmio, marcado para esta sexta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe realizou uma atividade focada em posse de bola em espaço reduzido, com objetivos traçados pelo técnico do time, Abel Ferreira.

O treinador ainda tem uma sessão de treino para definir a equipe que irá a campo. Palmeiras e Grêmio se encaram às 21h30 desta sexta-feira, no Allianz Parque.