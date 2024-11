Ex-Flamengo, modelo brasileira vira apresentadora de programa da NBA

Ana Zortea concilia carreiras e não se deixa ser rotulada. É nadadora, modelo, criadora de conteúdo, graduada fora do Brasil em relações internacionais e já foi até atriz mirim. Ela começou logo cedo no esporte, com passagem pelo Flamengo e pela seleção brasileira de natação, mas hoje está inserida em uma modalidade completamente diferente. Agora, acumula mais uma função.

Mais uma atividade no currículo

Ana Zortea é a nova apresentadora do programa Na Estrada, da NBA Brasil, que vai para a terceira temporada. Ela já havia participado da atração, só que como convidada, e agora integra oficialmente a equipe, sendo a primeira mulher, junto de Fred Bruno, Fernando Medeiros e Caio Teixeira. Eles começaram uma jornada de motorhome que passará por Houston, Phoenix e cidades da Califórnia.

A brasileira de 24 anos chega para agregar no time com os bastidores e o lado fashion fora das quadras. Natural de Criciúma, ela se mudou para os EUA em 2017 para estudar na Universidade Florida State e se tornou frequentadora assídua das partidas da maior liga de basquete do mundo.

Ana Zortea integra a equipe de apresentadores do programa Na Estrada, da NBA Brasil Imagem: Divulgação/NBA Brasil

Amei o convite, aceitei na hora. O que me fez aceitar foi porque eles falaram que nunca tiveram uma mulher [apresentando], e eu achei que seria uma honra. E eu gosto também de levar essa outra parte do basquete, que é o lado fashion. Ana Zortea, ao UOL

Todos os atletas são bem vestidos, eles gostam de fazer parte da semana de moda, do Met Gala... Cada jogo é um desfile. E acho que eu consigo contribuir bastante também por causa dos bastidores e da minha personalidade.

Ela está imersa no dia a dia da NBA há anos acompanhando seu namorado, o armador Miles McBride, do New York Knicks. Os dois começaram a se relacionar quando a atleta fazia seu mestrado em relações internacionais na Universidade de West Virginia. Logo depois, ele foi selecionado no Draft pelo New York Knicks, e a brasileira se mudou para viver com ele.

Da natação ao basquete

Ana Zortea era uma promessa na natação e foi atleta do Flamengo. Começou aos quatro anos e aproveitou as oportunidades do esporte. Ficou por dois anos como nadadora do clube carioca durante a adolescência até que recebeu a proposta de estudar no exterior.

Ana Zortea foi nadadora do Flamengo e hoje namora o armador Miles McBride, da NBA Imagem: Instagram/anagzortea

Conseguiu bolsa de ensino e se formou nos EUA. Ela se sente completamente adaptada no país e não prevê retornar a morar no Brasil, apesar de sentir saudades e de visitar a família sempre que consegue.

A brasileira deixou a natação em "stand by", mas não abandonou o sonho olímpico. Ela foi se afastando das piscinas sem pôr um ponto final na relação e ainda convive com o pensamento de retornar. Tem os Jogos de Los Angeles em 2028 no horizonte, mas o foco atual é como apresentadora.

Atriz-mirim e modelo

Ana Zortea nunca se limitou às piscinas, frequenta passarelas desde criança e já participou até de novela da Globo. Ela contracenou em Avenida Brasil quando tinha sete anos, mas não seguiu atuando porque conflitava com os treinos de natação. Naquela época, preferiu a vida de atleta. Atualmente, é agenciada como modelo pela mesma empresa que cuida da carreira de jogadores da NBA e da NFL.

Chegada às câmeras e à moda, a brasileira virou criadora de conteúdo durante a formação acadêmica nos EUA. Ela contou que sempre gostou de gravar e de compartilhar sua rotina. O convívio com o basquete ampliou sua área de atuação, e hoje ela se sente realizada produzindo vídeos mesclando esporte e glamour.

O basquete "invadiu" a vida de Ana Zortea, que vem se encantando cada vez mais e explorando o lifestyle da NBA. Ela se consolidou como influenciadora no meio, somando mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, e nem liga mais para aqueles que a querem diminuir: "Sou muito mais do que a namorada do jogador".